SKIOPENING SCHLADMING heute mit 17.000 Party- & Winterbegeisterten

Heute startet die MEGA Party im Planai Stadion in Schladming mit DIE TOTEN HOSEN und wir sagen DANKE an 17.000 Fans!

Schladming (OTS) - MEGA-PARTY IN SCHLADMING RESTLOS AUSVERKAUFT!

Das bereits zum zweiten Mal in Folge von der Leutgeb Entertainment Group und der Schladminger Planai veranstaltete SKI-OPENING in Schladming ist auch heuer wieder restlos ausverkauft und kann erneut einen neuen Besucherrekord aufweisen: 17.000 Party- und Wintersportbegeisterte werden am heute, am 01.12. das Planai-Stadion zum Beben bringen und gemeinsam mit der deutschen Kultband DIE TOTEN HOSEN, den DONOTS, SCHMUTZKI und LAST BAND STANDING die MEGA-PARTY zum Auftakt der Wintersaison 2018/2019 feiern und ganz Schladming auch 2018 wieder in eine einzige, riesige PARTY-LOCATION verwandeln.

Es gibt noch Restkarten für die Hohenhaus Tenne an der Abendkassa!

