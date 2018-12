Simon Schwarz in Ö3-„Frühstück bei mir“ über Hochzeitspläne: „In einer kleinen Kapelle in der Nähe von Wien.“

Wien (OTS) - Er gehört zu den meistbeschäftigten Schauspielern im deutschsprachigen Raum und sitzt – wie er heute in Ö3-„Frühstück bei mir“ erzählt hat – oft achtmal in der Woche im Flugzeug. Zumindest privat möchte Simon Schwarz jetzt seinen Hafen festigen: der „Vorstadtweiber-“ und „Tatort“-Star plant im Frühjahr seine Freundin – die Regisseurin Alexandra Makarová (32) – zu heiraten. „Das ist lange überfällig“, so Schwarz im Gespräch mit Claudia Stöckl auf Ö3, „ich wollte immer eine große Hochzeit machen, in einer barocken Kirche und dann irgendwo nahe am Wasser mit vielen Leuten feiern. Aber ich habe mich heruntergerechnet. Wir denken jetzt an eine Wiesenhochzeit in einer kleinen Kapelle, in der Nähe von Wien, mit circa 40 Freunden und Familie, die dieses Frühjahr stattfinden soll.“

Der 47-jährige Film- und TV-Star, der jetzt mit der Komödie „Womit haben wir das verdient“ in die Kinos kommt, hat den Glauben an die Ehe nicht verloren – auch wenn sein erster Versuch mit Schauspielerin und Synchronsprecherin Nana Spier vor sechs Jahren gescheitert ist. „Wir waren jung und haben sehr schnell Kinder bekommen, waren auch zu wenig für uns da, dann verliert man sich. Wir haben als Eltern funktioniert, aber uns verloren als Menschen, die sich lieben. Da habe ich viel dazugelernt.“ Schwarz, dessen Kinder heute 23 und 18 sind und in Berlin leben, kann sich auch gut vorstellen in seiner jetzigen Beziehung wieder Vater zu werden: „Schauen wir, ob wir noch etwas zusammenbringen“, sagte er lachend auf Ö3. Auch sonst möchte der Wahl-Berliner gerne seinen Lebensmittelpunkt wieder in seine Heimatstadt Wien verlegen. „Ich schaue mich nach Wohnungen um, aber Wohnen ist in Wien sehr teuer, die Mieten sind viel höher als in Berlin. Meiner Verlobten gefällt es jedenfalls besser in Österreich.“

Ö3-„Frühstück bei mir" – das große Interview der Woche, Persönlichkeiten ganz persönlich – jeden Sonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr im Hitradio Ö3

