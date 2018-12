JETZT NEU: Hans Sigl in Wachs verewigt

Erlebniswelt im Wachsfigurenkabinett

Wien (OTS) - Vor zahlreichen Medienvertretern enthüllte Hans Sigl heute Abend seinen Doppelgänger aus Wachs. Madame Tussauds Wien präsentiert die Wachsfigur des gebürtigen Steirers in einer noch nie dagewesenen Experience, die mit hochmoderner Technologie glänzt.

Lange haben die Fans gewartet, jetzt ist es soweit: Hans Sigl enthüllte heute im Wiener Prater seine erste eigene Wachsfigur. Der Schauspieler, der für die Enthüllung extra die Dreharbeiten für die zwölfte Staffel der Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ für kurze Zeit unterbrach, ist hellauf begeistert.

Tiroler Berglandschaft in Wien

„Hans Sigl hat eine große Fanbase, daher sind wir glücklich, die Community nicht nur mit seiner Wachsfigur, sondern gleich mit einer Experience zu beglücken, die viel zu bieten hat“, so Arabella Kruschinski, Geschäftsführerin von Madame Tussauds Wien. „Es ist – nach der „Sisi Uncovered Experience“ – erst die zweite Wachsfigur, der wir aufgrund der hohen Nachfrage einen ganzen Bereich widmen“, ergänzt sie stolz.

Ein Teil des bestehenden Filmbereichs der Attraktion wurde in die Tiroler Bergwelt rund um den Wilden Kaiser umgebaut. Von der Planung bis zur Umsetzung vergingen mehrere Monate. Ab sofort können die Besucher in den typischen 1976 Mercedes 200 (W123) einsteigen und sich mit Virtual Reality-Brille von seinem Ebenbild durch die malerische Kulisse chauffieren lassen.



Hans Sigl selbst ist begeistert von seinem Ebenbild: „Ich fühle mich geehrt und bin von dem Ergebnis sehr beeindruckt.“ Übrigens, die neue Bergdoktor-Staffel geht im Januar 2019 auf Sendung.



Sitting in London

Drei Stunden dauerte die genaue Vermessung des Steirers im März 2018. 250 Messungen wurden vorgenommen und 180 Fotos geschossen. Für Kopf, Hals und Hände wurden 5 kg Bienenwachs verarbeitet. Die Wachsfigur trägt ein schwarzes Shirt, Jeans und schwarze Halbschuhe. Alle Kleidungsstücke sind Originalgaben des Schauspielers. Die Fertigstellung dauerte insgesamt sieben Monate.

Hans Sigl wurde 7. Juli 1969 in der Steiermark geboren und spielte bereits in zahlreichen Erfolgsserien mit, wie zum Beispiel „Kommissar Rex“, „SOKO Kitzbühel“ und „Schlosshotel Orth“. Seine Rolle als Bergdoktor begann er im Jahr 2007, welche bereits mehr als 100 Folgen in elf Staffeln umfasst. Die zwölfte Staffel ist in

Produktion und geht im Januar 2019 auf Sendung. Bereits drei Mal wurde er mit der „Romy“ und zwei Mal mit der „Goldenen Henne“ ausgezeichnet.



Bilder von der Enthüllung finden Sie unter diesem Link: https://we.tl/t-wAr4QoSzXm („©=Madame Tussauds Wien/Katharina Schiffl“)

Bilder von seiner Vermessung finden Sie unter diesem Link: https://we.tl/t-t9Aansgvmk („©=Madame Tussauds Wien“)

