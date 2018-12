JA Solar unterzeichnete Vertrag über die Lieferung von Modulen für ein 257-Megawatt-Projekt in Vietnam

Peking (ots/PRNewswire) - JA Solar Holdings Co., Ltd., ein weltweit führender Hersteller von Hochleistungs-Solarstromprodukten, gab bekannt, dass es mit Shanxi Electric Power Engineering Co. Ltd (SEPEC) - einer Tochtergesellschaft der China Energy Engineering Group - eine Vereinbarung getroffen hat, für ein 257-Megawatt-Projekt in Phu Yen, Vietnam, hocheffiziente monokristalline PERC-Module zu liefern.

Das Projekt wurde von SEPEC beauftragt und wird von B. GRIMM entwickelt - einer Gesellschaft mit mehreren Geschäftsfeldern, die sich aktiv im Energiebereich betätigt. Das Projekt hat für die Entwicklung des Marktes für erneuerbare Energien in Vietnam und anderen Ländern Südostasiens große Bedeutung.

Bei der feierlichen Vertragsunterzeichnung machte Jiping Chen, President von SEPEC, seine Wertschätzung von JA Solar deutlich: "JA Solar spielt bei der Erforschung und Entwicklung und der Produktion von Hochleistungs-Photovoltaik-Produkten eine führende Rolle. Wir sind überzeugt, dass JA Solars hocheffiziente Module und sein gut etabliertes weltweites Verkaufsnetz dem Projekt zum Erfolg verhelfen werden. Darüber hinaus freuen wir uns auf die Gelegenheit, unsere Partnerschaft mit JA Solar weiter zu stärken und bei künftigen Projekten zusammenarbeiten."

Mit seiner wachsenden Energienachfrage, seinen begrenzten Reserven an inländischen fossilen Brennstoffen und seinen reichhaltigen Solarquellen ist Vietnam gut positioniert, seine Photovoltaik-Industrie zu entwickeln und auszubauen. Allerdings liegt das Land in einer Region extremer Umweltbedingungen, da das ganze Jahr über hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit herrschen. Die Anforderungen an die Leistung von Solarmodulen sind daher besonders hoch; nur Photovoltaik-Produkte überlegener Qualität funktionieren hier gut. JA Solars Module bestehen strenge Tests in Bezug auf die langfristige Zuverlässigkeit und die Anpassungsfähigkeit an die Umwelt und überzeugen durch hocheffiziente und stabile Leistung über einen langen Zeitraum. Die Marke "JA Solar" ist daher im Markt sehr anerkannt, und das Unternehmen konnte sein Geschäft im Land mit der Zeit deutlich steigern.

Baofang Jin, President und CEO von JA Solar: "Die Kooperation zwischen den beiden Firmen zeigt SEPECs Wertschätzung der Produkte und Dienstleistungen von JA Solar. Wir freuen uns darauf, künftig an weiteren Projekten zusammenzuarbeiten, den Solarmarkt innerhalb der "Belt and Road"-Länder voranzubringen und über die Weiterentwicklung der Solarenergie immer mehr Menschen Vorteile zu bieten."

