Abnahme eines Hundes

Wien (OTS) - Datum: 30.11.2018

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Adresse: 17., Comeniusgasse

Ein Aufforderer verständigte die Beamten, da eine offensichtlich alkoholisierte Person mit ihrem Hund im Stiegenhaus zu Sturz kam und sich verletzte. Die Frau konnte mit ihrem Hund noch im Bereich des Stiegenhauses angetroffen werden. Die Polizisten als auch die Sanitäter der Berufsrettung Wien wurden von der 48-Jährigen ignoriert. Fragen zu ihren Verletzungen wurden nicht beantwortet.

Als die Beamten der Frau halfen in ihre Wohnung zu gelangen, kam sie erneut zu Sturz. Als ein Beamter und ein Sanitäter versuchten der Frau zu helfen, schnappte der Hund in Richtung des Polizisten und verletzte ihn am Unterarm. Da die Frau jegliche Hilfe verweigerte und eine Einvernahme nicht möglich war, setzte man sie über die Anzeige in Kenntnis.

Am selben Tag gegen 19.10 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und die Rettung, da er im Bereich der Comeniusgasse auf eine Frau aufmerksam geworden war, welche reglos am Boden lag. Daneben befand sich ein angeleinter Hund. Eine 24-Jährige wollte helfen, nahm den Hund und machte Platz um den Sanitätern der Berufsrettung Wien eine ungehinderte Hilfeleistung zu ermöglichen.

Nach kurzer Zeit versuchte sich der Hund von der Leine loszureißen um zu seiner Besitzerin zurückzulaufen. Als er von der 24-Jährigen zurückgehalten wurde, biss er die junge Frau in die Hand. Beide Frauen wurden in weiterer Folge von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

Beamte der Diensthundeeinheit brachten den Hund auf eine nahegelegene Polizeiinspektion. Da sich die defekte Leine und der defekte Beißkorb lösten, versuchte eine Beamtin den Hund erneut zu fixieren, wobei es auch hier zu einer Bissverletzung am Unterarm gekommen war.

Da sich der Hund beim Eintreffen der Tierrettung erneut äußerst aggressiv verhalten hatte, wurde zur Unterstützung sowie zur Sicherung erneut eine Besatzung der Polizeidiensthundeeinheit angefordert. Auch hier kam es bei der Umlagerung des Hundes in einen Hundekorb zu einer Bissverletzung an der Hand eines Beamten. Der Hund wurde von der Tierrettung in ein Tierquartier gebracht.

