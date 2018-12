Insgesamt vier Festnahmen nach versuchten Raubüberfällen

Wien (OTS) - Datum: 30.11.2018

Uhrzeit: 11.20 Uhr

Adresse: 11., Gadnergasse

Ein 17-Jähriger (polnischer Staatsangehöriger) betrat eine Tankstelle, steckte eine Hand in seine Jackentasche und täuschte so eine Waffe vor. Er bedrohte damit die Kassiererin (51) und forderte sie auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Diese Forderung wiederholte er da die Kassiererin zögerte, ihm das Bargeld auszuhändigen. Als diese abermals zögerte, versuchte er selbst in die Kassenlade zu greifen. Zwei Zeugen (40, 43) sind auf den Vorfall aufmerksam geworden und kamen der 51-Jährigen zur Hilfe. Sie hielten den jungen Mann bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Der 17-Jährige wurde festgenommen.

Am 01. Dezember 2018 gegen 00.15 Uhr ist es in der Erdbergstraße ebenfalls zu einem versuchten Raubüberfall in einer Tankstelle gekommen. Ein 30-Jähriger (polnischer Staatsangehöriger) bedrohte einen Angestellten. Er gab an, eine Waffe bei sich zu haben und forderte Bargeld. Als man ihm kein Bargeld aushändigte, verließ er die Tankstelle wieder. Auf der Zufahrt konnten die Beamten den Beschuldigten anhalten und festnehmen. Er hatte keine Waffe bei sich.

Zwei junge Männer (17, 18) wollten im Bereich des Franz-Jonas-Platzes zwei 21-Jähriger überfallen. Sie forderten die beiden Opfer auf, ihr Bargeld herauszugeben. Da sie dieser Aufforderung nicht nachkamen, schlugen der 17-Jährige (österreichischer Staatsbürger) und der 18-Jährige (türkischer Staatsangehöriger) mit den Fäusten auf die beiden Männer ein und flüchteten. Den Beamten ist es gelungen die beiden Flüchtenden im Bereich der Schloßhofer Straße anzuhalten und festzunehmen. Bei dem 18-Jährigen konnten zwei Messer aufgefunden werden.

