TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Wien (OTS) - TERMINE

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission





Sonntag, 02/12/2018

- München: EU-Sicherheitskommissar King bei Münchner Sicherheitskonferenz





Montag, 03/12/2018

- Wien: Mediengespräch mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission für Digitalen Binnenmarkt Andrus Ansip

Im Mittelpunkt des Mediengespräches: Cyber Security, Desinformation und künstliche Intelligenz

Zeit: 12.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, A-1010 Wien

Weitere Informationen

- Wien: Europa Club Wien Spezial: Auf dem Weg zum digitalen Binnenmarkt

Andrus Ansip, Vizepräsident der Europäischen Kommission für den digitalen Binnenmarkt, im Gespräch mit Corinna Milborn, Chefredakteurin Puls4 und Autorin (Change the Game).

Zeit: 14.00 – 15.30 Uhr

Die Veranstaltung wird simultan Deutsch-Englisch / Englisch-Deutsch übersetzt und live auf Facebook übertragen.

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Anmeldung erbeten an: astrid.schoeggl @ oegfe.at

Weitere Informationen

- Brüssel: Veranstaltung „Die#EUROat20: eine außergewöhnliche Reise“

Weitere Informationen

- Pristina: EU-Erweiterungskommissar Hahn bei Arbeitstreffen im Kosovo

Beziehungen EU - Kosovo



- Benin: EU-Entwicklungskommissar Mimica beim 36. Parlamentarischen Treffen EU-Afrika-Karibik-Pazifik

- Brüssel: EU-Justizkommissarin Jourová hält Rede bei der hochrangingen Konferenz "Tackling Intolerance and Discrimination against Muslims in the EU"

- Brüssel: EU-Bildungskommissar Navracsics beim UNESCO Global Education 2030 Meeting

Hintergrund

- Genf: EU-Sicherheitskommissar King beim Jahrestreffen Cybersicherheit des Weltwirtschaftsforums

Dienstag, 04/12/2018

- Wien: Europa : DIALOG mit Hans-Peter Siebenhaar

Beginn: 18.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, A-1010 Wien

Weitere Informationen

- Brüssel: Pressekonferenz von Haushaltskommissar Oettinger zu Fortschritten beim langfristigen EU-Haushalt



- Katowice: EU-Kommissionsvizepräsident Sefcovic bei COP24-Klimakonferenz

Programm

- Zagreb: EU-Erweiterungskommissar Hahn nimmt an Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Central European Initiative teil

Hintergrund

- Lyon: EU-Gesundheitskommissar Andriukatis bei WHO-Konferenz zu Bereitschaft in Notfällen der öffentlichen Gesundheit

Hintergrund

- Brüssel: EU-Migrationskommissar Avramopoulous auf Konferenz "Partnership on Inclusion of Migrants and Refugees"

Hintergrund

- Marseille: EU-Industriekommissarin Bienkowska bei der EU-Raumfahrt-Woche

Hintergrund



Dienstag, 04/12/2018 – Donnerstag, 06/12/2018

- Wien: Konferenz ICT 2018

Ort: Austria Center Vienna

Mit Teilnahme von EU-Digitalkommissarin Gabriel

Weitere Informationen

Mittwoch, 05/12/2018

- Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Zeit (tbc): Bericht für die Presse durch die Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin Mogherini, Vizepräsident Ansip und KommissarInnen Gabriel und King

Themen: Europäische Migrationsagenda, Aktionsplan zu Desinformation, Internationale Rolle des Euro;

Video

- Brüssel: Pressekonferenz von EU-Migrationskommissar Avramopoulous zum Fortschrittsbericht der EU-Migrationsagenda

Wien: Europäischen Filmnacht mit dem Film "Gegen den Strom" (Woman at War) des isländischen Regisseurs Benedikt Erlingsson

Eröffnung: Jörg Wojahn, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich. Der Regisseur ist bei der Aufführung zu Gast.

Zeit: 20.00 Uhr

Ort: Filmcasino, Margaretenstraße 78, 1050 Wien

Eintritt frei

Weitere Informationen - Brüssel: EU-Außenbeauftragte Mogherini beim NATO-Außenministertreffen - Brüssel: EU-Erweiterungskommissar Hahn trifft den Präsidenten des Burgenländischen Landtags Christian Illedits

- Brüssel: EU-Migrationskommissar Avramopoulous und EU-Sicherheitskommissar King beim 4. Ministertreffen des EU Internet-Forums - Genf: EU-Krisenkommissar Stylianides bei der 109. Ratssitzung der Internationalen Organisation für Migration

Donnerstag, 06/12/2018 - Brüssel: Pressekonferenz von EU-Vizekommissionspräsident Dmbrovskis zur Stärkung der internationalen Rolle des EURO - Passau: Bürgerdialog mit Martin Selmayr, Generalsekretär der Europäischen Kommission Im Gespräch mit Vertretern der EU und Bürgern aus Deutschland, Österreich und Tschechien Anmeldung bis Dienstag, 4.12. mit vollem Vor- und Zunamen per E-Mail an pressestelle @ bertelsmann-stiftung.de

Weitere Informationen - Wien: EU-Erweiterungskommissar Hahn beim Business Forum der Östlichen Partnerschaft

Hintergrund - Wien: EU-Digitalkommissarin Gabriel trifft sich mit Forscherinnen im Rahmen der ICT 2018

Hintergrund - Mailand: EU-Außenbeauftragte Mogherini beim 25. OSZE-Ministerrat - Brüssel: EU-Agrarkommissar Hogan bei Konferenz EU-Landwirtschafts- Ausblick 2018

Programm Donnerstag, 06/12/2018 – Freitag, 07/12/2018 - Wien: Abschlusskonferenz zum Europäischen Kulturerbejahr 2018 mit Kulturkommisssar Navracsics

Medienprogramm

Freitag, 07/12/2018 - Brüssel: Pressekonferenz von EU-Kommissionsvizepräsident Ansip und EU-Forschungskommissar Moedas zur Entwicklung künstlicher Intelligenz in Europa - Wien/Brenner: EU-Verkehrskommissarin Bulc trifft den Tiroler Landeshauptmann Günther Platter und besucht die Baustelle des Brenner-Basistunnels - Wien: EU-Bildungskommissar Navracsics bei Abschlussveranstaltung des Europäischen Kulturerbejahres 2018

Hintergrund Dienstag, 11/12/2018 - Wien: 70 Jahre Menschenrechte – Leave No One Behind

2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung und die Rolle von Gleichbehandlungsstellen

Zeit: 16:30 – 21:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, A-1010 Wien

Die Veranstaltung findet auf Deutsch und Englisch statt.

Wir bitten um Anmeldung an gaw@bka.at Donnerstag, 13/12/2018 - Wien: "TAKE THE INITIATIVE" - Konferenz zur Europäischen Bürgerinitiative

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Weitere Informationen

Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Heinz-Rudolf Miko

Pressesprecher

++43 6767 90 80 45

Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu