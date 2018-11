Mediengespräch mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission für Digitalen Binnenmarkt Andrus Ansip

Cyber Security, Desinformation und künstliche Intelligenz werden im Mittelpunkt des Mediengespräches am 03. Dezember 2018 um 12:00 Uhr im Haus der EU stehen

Wien (OTS) - Anlässlich der Teilnahme des Vizepräsidenten der EU-Kommission an der "Cyber Security Konferenz" in Wien laden wir ein zu einem

Mediengespräch

mit dem Vizepräsidenten der EU Kommission Andrus Ansip, zuständig für den Digitalen Binnenmarkt der EU

am Montag, 03. Dezember 2018 von 12:00 bis 13:00 Uhr

im Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, A-1010 Wien

Andrus Ansip, Vizepräsident der EU-Kommission für den Digitalen Binnenmarkt wird bei der "Cyber Security Konferenz" der österreichischen Ratspräsidentschaft der EU die Eröffnungsrede halten und dabei den aktuellen Stand der Effektivität und der Angemessenheit von Cyber Security darlegen. Neben Cyber Security sind gerade vor den am 26. Mai 2019 stattfindenden Europawahlen Desinformation der und Einflussnahme auf die WählerInnen wichtige Themen, um den demokratischen Prozess in Europa vor externen Manipulationen zu schützen. Dazu und auch zu den Arbeiten der EU-Kommission im Bereich künstliche Intelligenz und Supercomputing wird der Vizepräsident bei dem Mediengespräch Auskunft geben.

Im Anschluss an das Mediengespräch findet ein Bürgerdialog mit Vizepräsidenten Ansip ebenfalls im Haus der EU statt. Bei dieser, von Corinna Milborn, Puls4 moderierten Veranstaltung wird das Ende des Geoblockings im Mittelpunkt stehen, das am 03. Dezember in Kraft tritt und enorme neue Möglichkeiten für Konsumenten bringt.

Das Gespräch findet in englischer Sprache statt.

Bitte um Anmeldung telefonisch unter +43 1 51618-325 od. -330 oder per Email an: comm-rep-vie-presse@ec.europa.eu

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Datum: 03.12.2018, 12:00 - 13:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien, Österreich

