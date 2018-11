200 Jahre „Stille Nacht, heilige Nacht“ – CD und Jubiläumskonzert im Wiener Stephansdom

Abgeordnete singen Weihnachtslieder für „Licht ins Dunkel“

Wien (OTS) - Bei einem Benefizkonzert im Wiener Stephansdom zugunsten der Aktion „Licht ins Dunkel“ sangen österreichische Parlamentarierinnen und Parlamentarier, gemeinsam mit Solisten, Chor und Orchester von Ars Musica, gestern, am Donnerstag, dem 29. November 2018, das wohl berühmteste Weihnachtslied aus Österreich sowie andere bekannte Lieder. Präsentiert wurde dabei auch die CD „200 Jahre Stille Nacht, heilige Nacht – Ein Lied geht um die Welt“, aufgenommen im ORF RadioKulturhaus, deren Reinerlös ebenfalls an die Hilfsaktion geht.

„Es freut mich als Nationalratspräsident ganz besonders, dass Abgeordnete aller Fraktionen dieses großartige Projekt unterstützen. Ihr Engagement ist nicht nur ein schönes Zeichen für jene, die auf Hilfe angewiesen sind, sondern für die Gesellschaft im Allgemeinen. Bei allen inhaltlichen und politischen Differenzen zeigt das gemeinsame Handeln, dass es in wesentlichen Fragen einen Schulterschluss der Verantwortungsträger unseres Landes gibt“, sagte Wolfgang Sobotka, Präsident des Nationalrats, der das Konzert – abwechselnd mit Dommusiker Thomas Dolezal – auch selber dirigierte.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz unterstrich: „,Licht ins Dunkel‘ ist eine der Stärken des ORF und enorm wichtig für das Land. Durch unsere Medien verbinden wir die Menschen, und so gelingt es seit 46 Jahren, mit ,Licht ins Dunkel‘ und den Hilfsorganisationen die Not im Land zu lindern. ‚Licht ins Dunkel‘ verbindet jene Menschen, die Hilfe brauchen, mit jenen, die Unterstützung geben wollen. Auch dieses Projekt ist ein Ausdruck gelebter Gemeinsamkeit. Ich danke allen, die an dem heutigen Projekt mitgewirkt haben.“

Die Initiative zum Projekt entstand in Kooperation zwischen Parlament, ORF und dem Dommusiker Thomas Dolezal. Durch das Programm des gestrigen Benefizkonzerts führte ORF-Moderatorin Barbara Stöckl. Dompfarrer Toni Faber begrüßte die rund 800 Konzertbesucher im Stephansdom. Abgeordneter zum Europaparlament Lukas Mandl verlas eine Grußbotschaft von Papst Franziskus, der diese Initiative im Sinne der Weihnachtsbotschaft begrüßte und viel Erfolg wünschte.

Der ORF berichtet ausführlich in den „Seitenblicken“, in „Wien heute“ sowie sämtlichen Sendungen der ORF-Daytime, bis zu sieben Tage abrufbar als Video-on-Demand in der ORF-TVthek.

Die CD „200 Jahre Stille Nacht, heilige Nacht – Ein Lied geht um die Welt“ ist im ORF-Shop, im Domshop des Stephansdoms und im Parlamentsshop erhältlich.

