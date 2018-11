ANSCHOBER: Mit Bundeswirtschaftskammer und 1050 Unternehmen nun breiteste Unterstützung für „Ausbildung statt Abschiebung“

Linz (OTS) - Integrationslandesrat Rudi Anschober freut sich darüber, dass seine Initiative „Ausbildung statt Abschiebung“ immer breitere Unterstützung durch die Wirtschaft erfährt und damit immer stärker und breiter wird.

Anschober: “Der gestrige Beschluss des Wirtschaftsparlaments der österreichischen Wirtschaftskammer, sich gegen die Abschiebung von Asylwerber/innen während der Lehrzeit zu engagieren, ist nach Beschlüssen und Engagement der Wirtschaftsparlamente in der Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich sowie dem Beitritt von mittlerweile 1050 Unternehmen, 64.000 Petitionsunterzeichner/innen und 105 österreichischen Gemeinden mit Resolutionsbeschlüssen zu „Ausbildung statt Abschiebung“ eine weitere Stärkung und Verbreiterung unseres politischen Drucks. Wir werden solange weiter wachsen und nicht nachgeben, bis die Bundesregierung einlenkt und das Unrecht durch eine Lösung der ökonomischen Vernunft und Menschlichkeit beendet.“

Volle Unterstützung verspricht Anschober auch der heute präsentierten Initiative von Menschen.Würde.Österreich“ für ein modernes Bleiberecht: “Es braucht eine menschliche Lösung für all jene, die sich gut integrieren. Wir werden daher als „Ausbildung statt Abschiebung“ in Zukunft mit der neuen Initiative für ein modernes Bleiberecht intensiv zusammenarbeiten. Derzeit schadet der Kurs der Bundesregierung aus rein ideologischen Motiven allen. Der Wirtschaft, dem Wirtschaftsstandort, der Integration, den Betroffenen, der Zivilgesellschaft und damit in Summe der ganzen Gesellschaft. Denn dieser Kurs schafft Probleme und Konflikte anstatt diese zu lösen. Fast hat man den Eindruck, das ist das Interesse mancher in der Regierung, damit das Geschäftsmodell dieser Regierung erhalten bleibt.“

