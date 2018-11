ÖVP-Termine

(KW 49 von 3. Dezember 2018 bis 9. Dezember 2018) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 3. Dezember 2018

09:30 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Eröffnung des "European Meeting of Excellence in Chemistry and Molecular Sciences" teil (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien)

09:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der Veranstaltung "Zivilcourage und häusliche Gewalt" teil (Kulturzentrum Eisenstadt, Franz Schubert-Platz 6, 7000 Eisenstadt)

10:00 Pressekonferenz mit BM Dr. Margarete Schramböck, Post-Generaldirektor Georg Pölzl und RBI-Vorstandschef Johann Strobl zum Thema "Digitale Wirtschaft, digitale Gesellschaft" (BMDW, Stubenring 1, 1010 Wien)

11:00 BM Dr. Josef Moser nimmt bei der Amtseinführung des neuen Leiters der OStA Wien Mag. Johann Fuchs teil (Oberster Gerichtshof, Schmerlingplatz 11, 1011 Wien)

12:00 Bilaterales Arbeitsgespräch zwischen Nationalratspräsidenten Mag. Wolfgang Sobotka und dem slowakischen Parlamentspräsidenten Andrej Danko (Hotel Sacher, Philharmoniker Straße 4, 1010 Wien)

12:00 MEP Dr. Othmar Karas nimmt am Weihnachtsempfang des Niederösterreichischen Landesjagdverbandes teil (Raiffeisenforum Wien, Friedrich-Wilhelm Raiffeisenplatz 1, 1020 Wien)

14:30 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka bei der Einreichung der Bürgerinitiative "Fairändern" (Parlament, 1010 Wien)

16:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besucht den Punschempfang des Vereins "Unser Stephansdom" (Stephansplatz 3, 1010 Wien)

16:30 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der "Chanukka-Feier" teil (Palais Epstein, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien)

17:30 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann und BM Dr. Margarete Schramböck nehmen an der Verleihung des Österreichischen Gründerpreises "Phönix 2018" teil (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien)

18:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der Verleihung des Literaturpreises "Ohrenschmaus" teil (Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien)

18:30 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der Buchpräsentation "Versteckte Jahre" von Anna Goldenberg teil (Parlament, 1017 Wien)

Besuchstag von StS Mag. Karoline Edtstadler (Burgenland)

BM Hartwig Löger nimmt an der Eurogruppe teil (Brüssel)

DIENSTAG, 4. Dezember 2018

09:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Eröffnung des Zentrums für "Mikro- und Nanostrukturen" an der Technischen Universität Wien teil (Campus, Gußhausstaße 27, 1040 Wien)

09:30 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Eröffnung des "WeAreDevelopers Al Congress 2018 Vienna" teil (Hofburg, 1010 Wien)

10:30 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Eröffnung der "ICT 2018 Conference" teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien)

12:45 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der "BKA-Cyber-Conference" teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien)

17:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am "Jahresausklang der Polizeisportvereinigung Wien" teil (Polizeisportanlage Kaisermühlen, Dampfschiffhafen 2, 1220 Wien)

Besuchstag von BM Dr. Margarete Schramböck (Burgenland)

BM Dr. Hartwig Löger nimmt am ECOFIN teil (Brüssel)

MITTWOCH, 5. Dezember 2018

10:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)

14:00 BM Elisabeth Köstinger nimmt an der Übergabe eines Christbaumes an das "SOS Kinderdorf Wien" stellvertretend für alle SOS Kinderdörfer Österreichs teil (SOS Kinderdorf, Anton-Bosch-Gasse 29, 1210 Wien)

16:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der "European Crime Prevention Network Community Policing und Best Practice Konferenz" teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien)

19:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Präsentation des "Jahrbuchs für Politische Beratung 2017/2018" teil (Buchhandlung Herder, Wollzeile 33, 1010 Wien)

19:30 BK Sebastian Kurz nimmt an der Verleihung der "Bundesehrenzeichen" teil (BKA, 1010 Wien)

Bilaterale Reise von BK Sebastian Kurz (Äthiopien und Ruanda, bis 9.12.)

DONNERSTAG, 6. Dezember 2018

08:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht Bezirksaltenheime und Pflegeheime (4755 Zell an der Pram, 4770 Andorf, 4092 Esternberg)

09:00 Plenum des Bundesrates (Parlament, 1017 Wien)

10:30 BM Dr. Margarete Schramböck und BM Mag. Gernot Blümel, MBA, nehmen an der "Präsentation der Nominierten zum Österreichischen Filmpreis" teil (Erste Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien)

16:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am "Get together" mit allen Lehrlingen des BMDW und der nachgelagerten Dienststellen teil (BMDW, Stubenring 1, 1010 Wien)

16:00 Vortrag von BM Dr. Juliane Bogner-Strauß mit anschließender Übergabe der Diplome an die Teilnehmer des Lehrgangs für Gewalt- und Radikalisierungsprävention (Raiffeisenforum Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1, 1020 Wien)

BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt am "Austria Research and Innovation Talk 2018" mit Verleihung des "ASCINA-Awards 2018" teil (Washington, bis 11.12.)

FREITAG, 7. Dezember 2018

09:30 Pressekonferenz mit BM Mag. Gernot Blümel, MBA, zum Thema "Kulturerbejahr" (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien)

10:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, eröffnet die Abschlusskonferenz zum europäischen Kulturerbejahr (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien)

10:30 Pressekonferenz und Präsentation des "ExoSkelett" mit BM Dr. Margarete Schramböck und Mag. Gregor Demblin (Privatklinik Döbling, Heiligenstädter Straße 55, 1190 Wien)

BM Dr. Josef Moser nimmt am Justiz und Innenministerrat teil (Brüssel)

SAMSTAG, 8. Dezember 2018

15:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Eröffnung der Ausstellung "Kunst zum Jahresabschluss" (Alfred-Kubin-Galerie, 4783 Wernstein am Inn)

16:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger besucht den "Wernstoana Advent drent und herent" (Unionhalle, 4783 Wernstein am Inn)

17:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am "Charity Punsch" mit Bürgermeister Mag. Thomas Steiner teil (Christkindlmarkt, 7000 Eisenstadt)

