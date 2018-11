SPÖ-Termine von 3. Dezember bis 9. Dezember 2018

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 3. Dezember 2018:

Bundesländertag in Oberösterreich/Perg von stv. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder und SPÖ-Abgeordneter Sabine Schatz.

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Nicht-Diskriminierung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates teil (Paris).

9.00 Uhr Medienaktion der Wiener SPÖ-Frauen und der SPÖ-Bundesfrauen zu 16 Tage Gewalt an Frauen unter dem Motto „#WortGewalt – Gegen Hass im Netz“ mit SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek, SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner, FSG Wien-Frauenvorsitzende Korinna Schumann, Frauenstadträtin Kathrin Gaál, stellvertretende Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende Nurten Yilmaz und Frauensekretärin der SPÖ Wien Nicole Berger-Krotsch (Schwedenplatz, 1010 Wien).

9.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Eugen Freund nimmt an der SchülerInnen-Diskussion der Bundesjugendvertretung zum Thema "Jugend & Europa Talk" in der BS Wolfsberg teil (St. Jakober Straße 2, 9400 Wolfsberg).

17.30 Uhr Das Renner-Institut lädt zur Podiumsdiskussion „Young Generations for the New Balkans/South East Europe: Beyond Emigration, towards Alternative Horizons“. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/yd9bhe4n (Austrian Residence, Koninginnegracht 31, The Hague, Niederlande).

18.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner nimmt an der Veranstaltung „Unternehmensbesteuerung in der EU" im AK Bildungszentrum Wien teil (Großer Saal, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien).

18.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Franz Vranitzky Lectures“ findet die Veranstaltung "Ich bin halt der gute Diktator“ mit Wolfgang Petritsch (Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina 1999-2002) statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/ybuqqxbj (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 4. Dezember 2018:

11.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner diskutiert im Rahmen der Konferenz "Affordable Housing in Growing Cities in Europe" über die rechtlichen und finanzielle Rahmenbedingungen für leistbares Wohnen in Europa mit VertreterInnen der EU-Kommmission, des Ausschusses der Regionen und Dutch Urban Envoy (Wiener Wohnen, Rosa-Fischer-Gasse 2, 1030 Wien).

17.45 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der Filmdiskussion von „In the name of your daughter“, der im Rahmen des Menschenrechtsfilmfestival „This human world“ gezeigt wird, teil (Top Kino, Rahlgasse 1, 1060 Wien).

MITTWOCH, 5. Dezember 2018:

18.00 Stv. SPÖ-Klubobmann und SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder als Ehrengast beim Wahlauftakt der SPÖ Ottakring (Roter Bogen, Lerchenfelder Gürtel, Gürtelbogen 36, 1080 Wien).

DONNERSTAG, 6. Dezember 2018:

Stv. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder beim PES-Kongress in Lissabon (bis 8.12., Lissabon, Portugal).

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am PES-Frauen-Kongress von 6. bis 8. Dezember in Lissabon, Portugal, teil.

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Josef Weidenholzer nimmt an der europapolitischen Diskussion der Volkshilfe in der AK Wels teil (Roseggerstraße 8, 4600 Wels).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Remarkable Women“ findet ein Gespräch unter dem Titel „Als ob sie Emma hießen“ zum 80. Geburtstag von Emmy Werner mit Hans Rauscher statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yajo4emu (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 7. Dezember 2018:

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und stv. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder beim PES-Kongress in Lissabon (bis 8.12., Lissabon, Portugal).

