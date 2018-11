Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 3. – 9. Dezember 2018

Wien (OTS) - Teilnahme von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen an der UN-Klimakonferenz COP 24 in Katowice von Montag, 3. bis Dienstag, 4. Dezember 2018

Montag, 3. Dezember

09.00 Uhr: Begrüßung durch Präsident Andrzej Duda, UN-Generalsekretär Antonio Guterres und die Präsidentin der Vollversammlung Maria Fernandes Espinosa (International Congress Centre/Katowice)

09.45 Uhr: Familienfoto der Staatsoberhäupter und Regierungschefs (International Congress Centre/Katowice)

10.00 Uhr: Teilnahme an der offiziellen Eröffnungszeremonie des Klimagipfels COP 24 und des Leaders Summit (International Congress Centre/Katowice)

11.20 Uhr: Präsentation der Deklaration „Just transition“ (International Congress Centre/Katowice)

11.35 Uhr: Präsentation der „People´s Seat Initiative“ (International Congress Centre/Katowice)

11.40 Uhr: Session of the Heads of States and Gouvernements mit einer Rede von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen (International Congress Centre/Katowice)

Dienstag, 4. Dezember

10.30 Uhr: Eröffnung des Standes der Wirtschaftskammer Österreich/Rede (Österreich Pavillon/International Congress Centre/Katowice)

11.30 Uhr: Teilnahme am Panel „Declaration Driving Change Together – Katowice Partnership for Electromobility“/Rede (International Congress Centre/Katowice)

13.30 Uhr: Besuch beim „Climate Hub“ (Katowice)

14.00 Uhr: Besuch des Standes der Europäischen Union und weiterer Stände bei den Länderpavillons (Katowice)

Mittwoch, 5. Dezember

11.15 Uhr: Fotopoint vor Beginn des Gesprächs mit dem Präsidenten von CARE Österreich, Botschafter Dr. Rudolf Lennkh sowie Vertreterinnen und Vertretern von CARE Österreich (Präsidentschaftskanzlei)

Donnerstag, 6. Dezember

11.00 Uhr: Besuch von Schülerinnen und Schülern aus den Bundesländern/Rede (Präsidentschaftskanzlei)

Freitag, 7. Dezember

Überreichung von Beglaubigungsschreiben an Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen (Präsidentschaftskanzlei)

09.30 Uhr: Botschafter von Georgien, David Dondua

09.40 Uhr: Botschafter der Republik Litauen, Donatas Kušlys

09.50 Uhr: Botschafter der Föderativen Republik Brasilien, José Antonio Marcondes de Carvalho

10.00 Uhr: Botschafter der Republik Guatemala, Manuel Estuardo Roldán Barillas

10.20 Uhr: Botschafter der Republik Togo, Komi Bayédzè Dagoh

10.30 Uhr: Botschafter der Republik Ghana, Ramses Joseph Cleland

10.40 Uhr: Botschafter des Königreichs Lesotho, Retselisitsoe Calvin Masenyetse

10.50 Uhr: Botschafterin der Republik Liberia, Youngor Sevelee Telewoda

