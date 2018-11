Wiener Digitalagentur ovos entwickelt interaktives Schulbuch für Schweizer Lehrmittelverlag

Digitalstrategie als Ergebnis intensiver Zusammenarbeit zwischen Schulverlag plus AG und ovos media

Für uns war es wichtig, dass das bestehende Lehrmittel nicht nur auf eine neue technologische Plattform migriert wird, sondern dass wir gemeinsam mit einem Partner das didaktische Konzept erhalten und auf einer skalierbaren Lösung umsetzen. Mit ovos haben wir einen Partner gefunden, der diesen Anforderungen entsprechen konnte. ovos hat bereits viele Lernprogramme und Lernspiele entwickelt und Erfahrung mit der Entwicklung von komplexer Software”, Stephan Pelz, Leiter Entwicklung der Schulverlag plus AG

Neben den inhaltlichen sind auch technische und strategische Aspekte, die für die Entwicklung von interaktiven Lehrmitteln wesentlich sind, gemeinsam mit Schulverlag plus festgelegt worden” Jörg Hofstätter, Geschäftsführer ovos media

Das Projekt war eine spannende Herausforderung und für uns eine tolle Möglichkeit, ein Jahrzehnt Erfahrung in der Spieleentwicklung in ein interaktives Lehrmittel einfließen zu lassen. Jörg Hofstätter, Geschäftsführer ovos media

Wien (OTS) - Der Berner Lehrmittelverlag Schulverlag plus AG hat die Wiener Digitalagentur ovos media mit der Digitalisierung ihres Französisch-Lehrmittels beauftragt. Das interaktive Schulbuch ist Ergebnis einer knapp einjährigen intensiven Zusammenarbeit und steht seit Beginn des Schuljahres 2018/2019 zur Verfügung.

Ein erfolgreiches Lehrmittel



Die Lehrmittelserie Milles Feuilles und Clin d’œil wird seit acht Jahren in sechs Kantonen der Schweiz verwendet. Während die Bücher wie bisher im Unterricht eingesetzt werden, wurden die interaktiven Inhalte und Lernspiele in ein neues System, dem von ovos entwickelten digitalen Gamification-Framework ovos play, eingebettet.



Didaktik und Game Design



„Für uns war es wichtig, dass das bestehende Lehrmittel nicht nur auf eine neue technologische Plattform migriert wird, sondern dass wir gemeinsam mit einem Partner das didaktische Konzept erhalten und auf einer skalierbaren Lösung umsetzen. Mit ovos haben wir einen Partner gefunden, der diesen Anforderungen entsprechen konnte. ovos hat bereits viele Lernprogramme und Lernspiele entwickelt und Erfahrung mit der Entwicklung von komplexer Software”, so Stephan Pelz, Leiter Entwicklung der Schulverlag plus AG. In einer mehrmonatigen Konzeptphase haben DidaktInnen, LehrmittelentwicklerInnen, InteraktionsdesignerInnen und Game-ExpertInnen in zahlreichen Workshops die Inhalte der bereits vorhandenen interaktiven Medien des digitalen Lehrmittels erarbeitet. Gemeinsam wurde die genaue Umsetzung in der neuen Anwendung beschlossen. So wollte man sicherstellen, dass die didaktische Qualität und Kreativität bewahrt werden, die in zehnjähriger Zusammenarbeit der DidaktInnen in die Plattform eingeflossen sind.



Interaktives Schulbuch mit Mobile-first-Ansatz

“Neben den inhaltlichen sind auch technische und strategische Aspekte, die für die Entwicklung von interaktiven Lehrmitteln wesentlich sind, gemeinsam mit Schulverlag plus festgelegt worden” , bestätigt Jörg Hofstätter, Geschäftsführer von ovos media. „Das Projekt war eine spannende Herausforderung und für uns eine tolle Möglichkeit, ein Jahrzehnt Erfahrung in der Spieleentwicklung in ein interaktives Lehrmittel einfließen zu lassen.“



Der Mehrwert der neuen Lösung liegt in der verbesserten Usability und einem Mobile-first-Ansatz. Alle interaktiven Aufgabentemplates und Lernspiele können über ein Redaktionssystem befüllt werden. Somit kann die Software in Zukunft auch für andere Lehrmittel verwendet werden.



Erklärungsvideo des neuen Lehrmittels: https://vimeo.com/285783680

Website des Lehrmittels: https://www.1000feuilles.ch, https://www.clin-doeil.ch

Foto in Druckqualität: http://kunden.ovos.at/presse/interaktschulbuch_copyrigthovos.png



Die 2004 gegründete Digitalagentur ovos schafft digitale Erfahrungswelten, die Inhalte durch Spaß und Begeisterung vermitteln. Die mittlerweile 30-köpfige Agentur hat bereits mehr als 300 Onlineprojekte und ca. 20 Spiele für nationale und internationale Kunden (darunter das internationale Goethe-Institut, das Lebensministerium, BMEIA, BMUKK, Siemens, die Österreichische Nationalbank und die österreichische Post) realisiert. Für das Physiklernspiel Ludwig erhielt das Unternehmen zahlreiche internationale Preise und Auszeichnungen (German Developer Award - Best Serious Game 2011, E-Virtuoses Award - 2012, World Didac Award 2012, Staatspreis Multimedia 2013, e-learning award 2017).



Mehr unter http://www.ovos.at



Rückfragen & Kontakt:

Jörg Hofstätter

Geschäftsführer ovos media

+43 1 890 33 89 0

jho @ ovos.at