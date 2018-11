ISA - Israelische Sicherheitsakademie mit Campus in der Steiermark.

Die Intern. Security Academy Israel (ISA ISRAEL) eröffnet am 19. Dezember ihren Österreich-Campus in der Südsteiermark und bietet erstmalig ein Ausbildungsprogramm für Privatpersonen an.

Mureck in der Südoststeiermark (OTS) - 1987 vom hochrangigen Mossad-Offizier Mirza David gegründet, ist die ISA seit vielen Jahren das Kompetenzzentrum für Privatpersonen und staatliche Sicherheitsbehörden rund um den Globus. Dabei ist man von Beginn an durch das Israelische Heimatschutzministerium akkreditiert. In Europa war die bundesdeutsche GSG9 der wohl bekannteste staatliche Kunde der ISA.



"First Responder" Selbstschutz Programm für Zivilpersonen



Mit der Aufnahme der Aktivitäten in der Steiermark, hat die ISA auch ein neues Ausbildungsprogramm für Zivilpersonen vorgestellt. Ein Projekt dass dem Gründer Mirza David gemäss eigener Aussage ganz besonders am Herzen liegt: "Die Welt wird von Tag zu Tag gefährlicher. Wir möchten mit unserem neuen Programm primär die Zivilbevölkerung Europas für diese Herausforderungen stärken und sensibilisieren, damit sie besser vorbereitet ist für die „modernen“ Katastrophen der Jetztzeit".



Für Journalisten findet am 19. Dezember um 12 Uhr ein informeller Pressebrunch der ISA im Hotel Villaggio Fabiani, 8480 Mureck, statt.



Datum: 19.12.2018, 12:00 - 15:00 Uhr

Ort: Hotel Villaggio Fabiani

Röckseeweg, 8480 Mureck, Österreich

Url: https://www.facebook.com/CampusMureck/

Rückfragen & Kontakt:

C. Fabiani, Campusleitung, +43(0)676 4390 552

ISA Israelische Sicherheitsakademie

Röckseeweg

8480 Mureck

Mail: ISA-academy @ gmx.at

FB: https://www.facebook.com/CampusMureck/