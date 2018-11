Börsianer Roadshow: Rauere Bedingungen an den Märkten

Wien (OTS) - Der letzten Börsianer Roadshow für 2018 in der voestalpine Stahlwelt folgten einmal mehr rund 100 Gäste, um die Analysen einer kleinen Expertenrunde zu aktuellen Marktchancen live zu verfolgen und mitzudiskutieren. Im Vordergrund standen dabei die Brexit-Verhandlungen, der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China, die Zinspolitik der Notenbanken und die Kursrückgänge der vergangenen Wochen an den Finanzmärkten. Fazit: Geopolitische Scharmützel werden auch 2019 an den Börsen für Unsicherheit sorgen, im besonderen Fokus stehen wegen abnehmender Liquidität Unternehmensanleihen und Aktien. Die Investmentstorys der Lenzing AG und der voestalpine AG, die von den Vorstandsvorsitzenden Stefan Doboczky und Wolfgang Eder souverän präsentiert wurden, fanden großen Anklang.

Uli Krämer, Leiter Portfoliomanagement bei der Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., brachte das Jahr 2018 auf den Punkt: „Dass die Börsenbäume im Jahr 2018 nach einer so langen Hausse nicht in den Himmel wachsen werden und Volatilität zurückkehren wird, haben wir durchaus erwartet. Erschwerend wirken momentan neben einer gewissen konjunkturellen Abkühlung vor allem politische Unwägbarkeiten. Wir fühlen uns derzeit mit einer neutralen Aktienpositionierung in unseren Mischportfolios und der größeren Beimischung von defensiven Aktienstrategien wohl."

Auch Werner Leithenmüller, im Fondsmanagement der 3 Banken-Generali Investment, sieht ein schwieriges Jahr 2019 herankommen: „Das Umfeld ist und bleibt herausfordernd – auch mit Blick auf 2019; die abnehmende Liquidität am Bond-, als auch am Aktienmarkt, bereitet uns Kopfzerbrechen.“ Der Handelskonflikt zwischen den USA und China belaste die Märkte und vor allem Europa. „Europäer und Asiaten werden sich wohl oder übel auf die neue Verhandlungstaktik der Amerikaner einstellen müssen. Eine Verschiebung der Güterströme zu Gunsten der Amerikaner ist an den Börsen bereits jetzt abzulesen.“ Er sieht aber auch Chancen für Anleger: „Der gegenwärtige Abverkauf von Wachstumstitel trifft primär die USA. Sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen, könnten Emerging Markets im nächsten Jahr neu entdeckt werden; eine erste Stabilisierung ist bereits jetzt ersichtlich.“

Auf die Volatilität der Märkte und Geopolitik angesprochen, meinte Wolfgang Eder, Vorstandsvorsitzende der Voestalpine AG, dass sich die Volatilität verändert habe und, dass sie vielfältiger geworden sei. „Ich sehe das trotzdem relativ locker, obwohl strategische Entscheidungen schwieriger geworden sind. Ich sage immer, wenn wir die Kosten- und Technologieführerschaft haben, muss sehr viel passieren, dass wir in unserer Branche den Boden unter den Füßen verlieren.“ Es helfe auch, sich breiter aufzustellen. „Die Voestalpine AG ist längst kein Stahlkonzern mehr, Stahl trägt nur noch 35 Prozent zum Umsatz bei, wir sind ein Technologiekonzern“, sagt Wolfgang Eder. Das Thema Nachhaltigkeit spiele indes eine immer größere Rolle.

Dem stimmte Stefan Doboczky, Vorstandschef des Faserherstellers Lenzing AG, zu. Er betonte die Bedeutung der Nachhaltigkeit für den Geschäftserfolg der Marke Lenzing: „Die Marke ist neben der Technologie der wichtigste Faktor. Die Textilbranche ist mit 2,8 Billionen US-Dollar Umsatz größer als die Autoindustrie, hat aber als Industrie kein Recycling-Konzept. Deshalb ist es enorm wichtig zu betonen, dass unsere Produkte aus erneuerbarem Rohstoff sind und wir konsistent für Nachhaltigkeit stehen. Wichtig ist die Visibilität unserer Marke und diese für Investoren und Kunden greifbar zu machen.“

