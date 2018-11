LR ANSCHOBER: Ergebnisse des Greenpeace-Wassertests sind sehr problematisch

Aktuelles Sondermonitoringprogramm in OÖ soll auf die aktuellen Ergebnisse von Greenpeace ausgeweitet werden - Umweltlandesrat für Antibiotika-Reduktionsprogramm für Tierhaltung

Linz (OTS) - „Der europäische Dirty Waters Report muss ein Weckruf für eine Verringerung des Antibiotika-Einsatzes in der Tierhaltung sein. Auch bei uns in Österreich. Hier ist Ministerin Köstinger gefordert - sie muss klarlegen, mit welchen konkreten Maßnahmen dies gelingen kann. Aber auch wir in Oberösterreich müssen reagieren. Wir haben zwar als einziges Bundesland mit der Pestizidstrategie ein Risikomanagement bei grundwassergefährdenden Pestiziden und die Behörde macht derzeit genau im betroffenen Bereich ein umfassendes Kontrollprogramm. Aber aus meiner Sicht soll das aktuelle Sondermonitoring-Programm mit monatlichen Probenahmen an 20 Messstellen in Fließgewässern der Traun-Enns-Platte auf die Ergebnisse des Greenpeace-Berichts erweitert werden“, reagiert Umweltlandesrat Rudi Anschober.

