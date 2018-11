LivingPackets lanciert revolutionäre, nachhaltige Verpackungslösung: THE BOX

Paris (ots/PRNewswire) -

Eine innovative und intelligente Verpackungslösung für den E-Commerce senkt die Kosten, rationalisiert die Logistik und verringert negative Umweltauswirkungen.

LivingPackets, ein Start-up der nächsten Generation im Bereich der Verpackungsindustrie, bringt THE BOX auf den Markt. Das Produkt ist eine revolutionäre, nachhaltige und nachverfolgbare Versandbox, die keine Verpackungsabfälle hinterlässt. THE BOX zielt auf den E-Commerce-Markt mit einem Wert von 3'000 Milliarden Euro ab, welcher ein enormes Wachstum von 20% pro Jahr aufweist.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/789429/LivingPackets_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/789427/LivingPackets_The_Box.jpg )

Die intelligente Box kann bis zu 1'000 Mal wiederverwendet werden und kann Inhalte von bis zu 5 kg Gewicht aufnehmen. Sie verfügt über ein Echtzeit-Monitoring (Standort, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Aufprall, unautorisiertes Öffnen) sowie eine integrierte Kamera mit Licht, die Einblick in die Box gewährt. Ein integriertes Halterungssystem eliminiert Füllmaterial wie z. B. Luftpolsterfolie, die hundert Jahre für den Zerfall braucht. Integriert in THE BOX ist auch ein elektronisches Display, der Adress-Aufkleber überflüssig macht und daher die Logistik bei Hin- und Rücksendungen vereinfacht und effizienter gestaltet. Das einzigartige Produkt ist durch mehrere, globale Patente geschützt.

"Neben einer massiven Reduzierung von Karton- und Plastikmüll kann die Box Transport- und Logistikunternehmen erhebliche Kosten einsparen - sie kostet bis zu 10 Mal weniger als Einwegverpackungen, die eine Unmenge von umweltschädlichen Materialien beinhalten", sagt Alex Cotte, CEO der LivingPackets Group.

Die Box verbessert auch das Online-Einkaufserlebnis. Kunden haben die Möglichkeit das Paket direkt zu bezahlen und zu behalten, oder einfach mit einem Knopfdruck die Sendung zurück zu schicken. Kunden und Zulieferer, die THE BOX zurückzusenden oder wieder verwenden, um sie kontinuierlich im Umlauf zu halten, werden finanziell belohnt.

LivingPackets bietet dem E-Commerce- und den Logistik-Anbietern die Möglichkeit einer sofortigen Teilnahme an der Markteinführung dieser intelligenten Verpackungslösung. Unternehmen können jetzt Bestellungen für die Box aufgeben und profitieren von erheblichen finanziellen Vorteilen. Die Box kann auch auf Wunsch mit der Corporate Identity des Unternehmens gestaltet werden. LivingPackets bietet ein spezielles Incentive-Programm für Transport- und Logistikunternehmen, Marktteilnehmer im E-Commerce Bereich und Investoren an.

Mehr über THE BOX, sowie Möglichkeiten einer Partnerschaft, erfahren Sie wenn Sie LivingPackets vom 26. bis 29. November auf der Ausstellung ALL4PACK in Paris besuchen (http://www.all4pack.com) oder auf unter http://www.livingpackets.com.

Über LivingPackets

LivingPackets hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, die Notwendigkeit von umweltschädlichen Verpackungen zu beseitigen, gleichzeitig die Kosten zu senken und das Online-Einkaufserlebnis der Kunden zu verbessern.

Rückfragen & Kontakt:

Felipe Stevenson

+41-79-875-5225

felipe @ therelevancehouse.com