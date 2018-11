AVISO: Feierliche Verleihung des staatlichen Gütezeichens ‚familienfreundlichegemeinde‘

Wien (OTS) - Familienministerin Dr. Juliane Bogner-Strauß zeichnet am Donnerstag, den 29. November 2018 um 18 Uhr in Sankt Wolfgang, österreichweit 102 Gemeinden aus.

Familienfreundlichkeit am Vormarsch – über 100 Gemeinden werden am Donnerstag, 29.11.2018, von Bundesministerin Dr. Juliane Bogner-Strauß und dem Präsidenten des österreichischen Gemeindebundes, Bgm. Mag. Alfred Riedl, für ihre Familienfreundlichkeit ausgezeichnet. Zudem wird an 63 der Gemeinden das UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“ verliehen. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Zeit: Donnerstag, 29. November 2018, 18.00 Uhr

Ort: Scalaria, See 1, St. Wolfgang im Salzkammergut

PROGRAMM:

• Begrüßung: Bgm. Franz Eisl (Marktgemeinde Sankt Wolfgang), Klubobfrau Mag. Daniela Gutschi (Land Salzburg), LAbg. Martina Pühringer (Land Oberösterreich)

• Talk: Familienministerin Dr. Juliane Bogner-Strauß, Präsident Bgm. Mag. Alfred Riedl (Österreichischer Gemeindebund), und David Hagen (UNICEF Österreich)

• Festakt: Zertifikatsverleihung durch Familienministerin Dr. Juliane Bogner-Strauß und Präsident Bgm. Mag. Alfred Riedl, Verleihung des UNICEF-Zusatzzertifikats durch David Hagen

Bilder zu dieser Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes http://fotoservice.bundeskanzleramt.at kostenfrei abrufbar.

Es ist eine vorherige Anmeldung bei Frau Anja Mayer unter anja.mayer @ familieundberuf.at erforderlich. Wir ersuchen, am Eingang entweder einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vorzuweisen.

