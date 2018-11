aktion leben: Kein Sparen auf Kosten der Kinder!

Wien (OTS) - "Gerade Kinder brauchen ein stabiles Umfeld, um sich bestmöglich entfalten zu können. Die geplanten Kürzungen bei der Mindestsicherung führen jedoch noch mehr Kinder in die Armut und gefährden so ihre Bildungs- und Lebenschancen“, sagt Mag. Martina Kronthaler, Generalsekretärin der aktion leben österreich.

Sparen bei Kindern gefährdet ihre Zukunft

Für Kinder sind gestaffelte Beträge geplant. „5 Prozent des Nettoausgleichszulagenrichtsatzes bzw. 43,15 Euro ab dem dritten Kind – das ist das falsche Signal. Ziel der Politik sollte sein, dass alle Kinder gleichen Zugang zu Bildung haben und sich dadurch als Erwachsene selbst erhalten können. Wer arm ist, hat wenig Ressourcen für Bildung und Teilhabe“, so Kronthaler. aktion leben ruft die Politik auf, die geplanten Kürzungen bei Kindern zurückzunehmen. „Die Kürzungen würden vielen Kindern Lebensmut und Lebensfreude nehmen. Gerade das aber brauchen wir heute dringender denn je“, unterstreicht die aktion leben-Generalsekretärin.

Zusammenhang von Abtreibungen und Kürzungen erforschen

Kronthaler bedauert einmal mehr, dass es in Österreich keine Statistik über Schwangerschaftsabbrüche gibt: Werden die Kürzungen der Mindestsicherung für Kinder in dem geplanten Ausmaß durchgeführt, könnte es durchaus sein, dass es zu mehr Abbrüchen kommt. „Es ist wirklich absurd, dass in Österreich solche Zusammenhänge mangels leicht zu erhebender Zahlen nicht erforscht werden können“, zeigt Kronthaler auf.

aktion leben fordert daher, dass ihre breit unterstützte Bürgerinitiative „Fakten helfen!“ schleunigst auf die Tagesordnung des nächsten Gesundheitsausschusses am 4. Dezember kommt. Weiters verweist aktion leben auf ihren politischen Maßnahmenkatalog für ein lebensfreundliches Österreich. Zum Maßnahmenkatalog

