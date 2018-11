Brauer-KV: Löhne und Gehälter steigen um 3,2 Prozent - Streik abgewendet

Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp erreichen Abschluss in 6. Runde

Wien (OTS) - In der sechsten Verhandlungsrunde konnten die Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp am 27. November für die rund 3.500 Brauerei-Beschäftigten einen erfolgreichen Abschluss erzielen. Warnstreiks konnten somit in letzter Minute abgewendet werden.

Der Einigung waren Betriebsversammlungen und eine BetriebsrätInnen-Konferenz mit rund 100 TeilnehmerInnen vorausgegangen. Die Löhne bzw. Gehälter steigen rückwirkend mit 1. September um 3,2 Prozent. Wie in der Metallindustrie konnte ein Zuschlag von 100 Prozent für die elfte und zwölfte Arbeitsstunde bzw. nach der 51. Wochenarbeitsstunde erreicht werden. Ebenso wurde eine bezahlte Pause von zehn Minuten nach der elften Stunde vereinbart.

„Der sozialpartnerschaftliche Abschluss bringt nicht nur ordentliche Realloherhöhungen für die Beschäftigten, sondern korrigiert auch die negativen Auswirkungen des neuen Arbeitszeitgesetzes. Wesentliche Punkte dabei sind Verbesserungen bei den Überstundenzuschlägen und eine bezahlte Pause bei überlangen Arbeitszeiten“, betonen die beiden Chefverhandler Anton Hiden (PRO-GE) und Bernhard Hirnschrodt (GPA-djp).

Der Abschluss im Detail:

- Erhöhung der Löhne und um 3,2 Prozent

- Erhöhung der kollektivvertraglichen Zulagen um 2,1 Prozent

- Zuschläge von 100 Prozent für die elfte und zwölfte Arbeitsstunde bzw. ab der 51. Wochenstunde

- 10-minütige bezahlte Pause nach der elften Arbeitsstunde

- Geltungstermin: 1. September 2018



