Winterliche Kurzfilme im wienXtra-cinemagic

Winterzeit ist Kinozeit! Ab 8. Dezember zeigt das cinemagic in der Urania sein neues Kurzfilmprogramm für Kinder ab 4 Jahren.

Wien (OTS) - Rechtzeitig zum kalten Dezemberwetter kommt das neue Kurzfilmprogramm „Schneeflocke & Wollsocke“ des wienXtra-cinemagic auf die Leinwand. In den sorgfältig ausgewählten Kurzfilmen dreht sich alles um herbstliches Wetter, Spaß im Schnee und kuschelige Winterstimmung. Die Filme sind abwechslungsreich und familientauglich: mal gezeichnet, mal animiert – mal märchenhaft, mal lustig. Das 45-minütige Programm verzichtet auf Dialoge und setzt auf Stimmung durch Moderation, Musik und Geräusche. Damit ist es für Kinder ab 4 Jahren der ideale Einstieg in das Erlebnis Kino. Kuschelfaktor: hoch!

Die Kurzfilme:

o NOVEMBER (Marjolaine Perreten, F 2015)

Regenwetter bei Igel, Schnecke, Frosch & Co. Die Tiere am Fluss bereiten sich auf einen regenreichen Winter vor.

o PARAPLÜ (Markus Kempken, D 2008)

Regen. Schirm auf. Regen aus. Schirm zu. Regen im Schirm. Ein witziges Filmchen über Regen und Schirme comic-haft gezeichnet.

o DER KLEINE VOGEL UND DAS BLATT (Lena von Döhren, Schweiz 2012)

Im Winter tanzen alle Blätter von den Bäumen. Lena von Döhrens Winter-Episode ihrer Jahreszeiten-Filme.

o DER HANDSCHUH (LA MOUFLE) (Clémentine Robach, F 2014)

Im roten Handschuh findet jedes Tier ein warmes Plätzchen. Mit Zeichnungen wie im Bilderbuch verzaubert dieser feinfühlige französische Film.

o SCHNEEFLOCKE (Natalia Chernysheva, RUS 2012)

Ein afrikanischer Bub träumt von Spiel und Spaß im Schnee. Kunstvoll mit nur wenigen Farben entführt uns der Film in ein schneereiches Afrika.

o DIE RODEL (THE SLED) (Olesya Shchukina, RUS 2016)

Was das Eichhörnchen-Kind wohl alles mit der Rodel anstellen wird? Der altmodische Stil des Films wirkt wie ein Sprung in die Vergangenheit.

o DER KLEINE MAULWURF UND DER SCHNEEMANN (Zdenek Milër, CZ 1997)

Im Winter wird der Schneemann zum besten Freund des kleinen Maulwurfs. Einer der zahlreichen Episoden, in denen der kleine Maulwurf seine Umgebung neugierig kennenlernt.

o PINGUIN (Julia Ocker, D 2017)

Kellner sein ist nicht leicht, schon gar nicht für einen Pinguin. Eine schiefsitzende Kirsche auf der Torte löst allerhand Trubel aus, Slapstick inklusive.

„Kurzfilm-Programm „Schneeflocke & Wollsocke“ - empfohlen ab 4 Jahren

Termine: Sa 8.12. 13:00, So 30.12. 11:00, So 13.1. 11:00, Sa 19.1. 13:00 Dauer: 45 Min wienXtra-cinemagic in der Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien Kosten: €4,70; ermäßigt mit der kinderaktivcard €4 Weitere Termine und Programminfos gibt es unter cinemagic.at“

