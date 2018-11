Die Sensation ist perfekt - ANDREAS GABALIER HEIMSPIEL 2019

Die Erfolgsgeschichte geht weiter - das vierte Jahr in Folge findet das Andreas Gabalier Heimspiel in Schladming nun statt.

Graz (OTS) - Nach 2016, 2017 und 2018 veranstaltet die Leutgeb Entertainment Group gemeinsam mit der Stadtgemeinde Schladming, den Planai-Hochwurzen-Bahnen, dem Tourismusverband Schladming, der Hohenhaus Tenne, Adlmann Promotion und Stall

Records das vierte Jahr in Folge das Andreas Gabalier HEIMSPIEL 2019 in Schladming!



Andreas Gabalier ist einer der bekanntesten österreichischen Musiker und seit zwei Jahren ist die Region Schladming-Dachstein nicht nur seine Zweitheimat, sondern auch Schauplatz für sein Steiermark-Heimspiel im Planai-Stadion, umgeben von der Kulisse eines einzigartigen Gebirgspanoramas.



Wenn Andreas GABALIER am 24.08.2019 zum Mikrophon greift, gibt es bei den Madln und Buam in Lederhos´n und Dirndl kein Halten mehr. Ob er eines seiner alt bekannten Lieder oder neuere Songs zum Besten gibt, seine Fans stimmen mit ein. Der Volks-Rock'n'Roller versteht es einfach die Menge immer wieder zu begeistern und die Tatsache, dass Musik verbindet und als universelle Sprache gilt, erlebt man selten so intensiv, wie auf Konzerten von Andreas GABALIER.



Andreas GABALIER ist nämlich kein gekünstelter Showman, sondern der Mountain Man mit authentischer Ausstrahlung, einem unverwechselbaren Stil im Trachtenlook und ein genialer Musiker, dem es gelang, sein ganz eigenes Genre erfolgreich und dauerhaft zu etablieren.

WICHTIGER HINWEIS

Das diesjährige HEIMSPIEL 2019 wird in einem neuen Set-Up durchgeführt und bietet den Besuchern einen höheren Komfort, eine perfekte Akustik und hervorragende Sicht von allen Plätzen. Die Stehplätze des Golden Circle befinden sich im asphaltierten Bereich des Planai Stadions, die Stehplätze des Panoramadecks befinden auf einer Megatribüne mit perfekter Sicht.

Es gibt beim diesjährigen Heimspiel somit keine Stehplätze am Hang!





Tickets sind ab sofort auf oeticket.com & in allen Öticket-Vorverkaufsstellen erhältlich!

