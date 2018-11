Österreichischer Kabarettpreis: „Science Busters“ erhalten Publikumspreis

Verleihung am 14. Dezember in ORF eins

Wien (OTS) - Der Österreichische Kabarettpreis wurde gestern, am 26. November 2018, im Rahmen einer feierlichen Gala im Globe Wien überreicht. Neben dem Publikumspreis für die „Science Busters“ ging der diesjährige Hauptpreis an Günther Paal alias Gunkl für das Programm „Zwischen Ist und Soll – Menschsein halt“. Außerdem erhielt Christoph Fritz den Förderpreis für sein Programm „Das jüngste Gesicht“, und die EAV wurde mit dem Sonderpreis ausgezeichnet. EAV-Frontman Klaus Eberhartinger moderiert ab 15. März 2019 wieder „Dancing Stars“ in ORF eins. Gunkl, Teil der neuen „Science Busters“-Staffel, und Christoph Fritz waren im ORF unter anderem bei den „Pratersternen“ zu Gast und Fritz wird auch bei „Was gibt es Neues?“ zu sehen sein. Durch den Abend führte „Studio 2“-Moderatorin Verena Scheitz, Pizzera & Jaus sorgten für die musikalische Unterhaltung. ORF eins zeigt die Verleihung des Österreichischen Kabarettpreises 2018 am Freitag, dem 14. Dezember, um 22.15 Uhr.

Publikumspreis für die „Science Busters“ und neue Staffel ab 4. Dezember in ORF eins

Beim Online-Voting wählte das Publikum aus den insgesamt zehn nominierten Comedy-Sendungen die „Science Busters“ als beliebteste Sendung. Damit ist das – nach „Was gibt es Neues?“ und „Wir sind Kaiser“ – bereits der dritte Preis für eine ORF-Produktion in Zusammenarbeit mit Gebhardt Productions. Die „Science Busters“ starten ihre neue Staffel ab Dienstag, dem 4. Dezember, jeweils um ca. 23.00 Uhr in ORF eins. Die schärfste Science-Boy-and-Girl-Group der Milchstraße ist dann wieder in Sachen Aufklärung unterwegs! Rund um Martin Puntigam bilden auch in den neuen Ausgaben wieder Astronom Dr. Florian Freistetter, Molekularbiologe Univ.-Prof. Helmut Jungwirth, Verhaltensbiologin Dr. Elisabeth Oberzaucher, Kabarettist und Klingenschmied Günther Paal alias Gunkl, Chemiker Priv.-Doz. Dr. Peter Weinberger und Molekularbiologe Martin Moder das „Science Busters“-Team.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Der wichtigste Gradmesser im TV-Business ist die Akzeptanz durch das Publikum. Und wenn dieses dann auch noch aktiv seinen Stars per Votum zum Publikumspreis verhilft, stoßen diese in neue Welten vor – so wie die ‚Science Busters‘ beim diesjährigen Kabarettpreis! Hut ab den Könnerinnen und Könnern, die Wissenschaft nicht nur unterhaltsam und erhellend, sondern auch in immer neuen Konstellationen schmackhaft machen. Und mit dem ORF als Talente-Schmiede und Plattform für Weiterentwicklung auch im Bereich Kabarett sind wir die größte Bühne des Landes – im Sinne unseres Publikums für die beste Unterhaltung im Land!“

„Science Busters“-MC Martin Puntigam: „Publikumspreise sind natürlich die schönsten Preise. Man soll sich hüten, wenn man einen Publikumspreis bekommt, sich nicht darüber zu freuen. Und wir freuen wir uns wirklich sehr.“

ORF eins zeigt die Verleihung des „Österreichischen Kabarettpreises 2018“ am Freitag, dem 14. Dezember, um 22.15 Uhr. Zuvor stellt der frisch gebackene Kabarettpreisträger 2018 Günther Paal alias Gunkl in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ um 21.30 Uhr in ORF eins die Promifrage.

