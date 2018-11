AVISO: ÖGB lädt zur Tagung „Fairness für Afrika!“ am 30. November

ExpertInnen diskutieren menschenwürdige Konzepte im Vorfeld des EU-Afrika-Gipfels

Wien (OTS/ÖGB) - „Zuhören statt diktieren, Entwicklung zulassen statt verhindern!“ – unter diesem Motto laden der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) und sein entwicklungspolitischer Verein „weltumspannend arbeiten“ am Freitag, den 30. November von 14 bis 18 Uhr zur Tagung „Fairness für Afrika!“. Zahlreiche ExpertInnen, darunter Joel Odigie, Koordinator für Menschen- und Gewerkschaftsrechte des Internationalen Gewerkschaftsbundes, werden zu den Themen Arbeit, Handel und Migration sprechen und dabei die Hintergründe afrikanischer Probleme wie Armut, Hunger und Flucht beleuchten.

„Africa rising“ ist für die Mehrheit der AfrikanerInnen ein Mythos. Extrem niedrige Einkommen, lange Arbeitszeiten, fehlende soziale Absicherung, gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen gehören zum Alltag. Die Öffnung des Agrarmarktes und die Reduktion von staatlichen Förderprogrammen haben die Armut insbesondere im landwirtschaftlichen Sektor verschärft. Die enorme wirtschaftliche Ungleichheit zwischen Afrika und Europa bleibt eine der Hauptursachen für Migration. Welchen Anteil haben die europäischen Dosentomaten, Hühnerteilchen und Milchpulver an den Hungerlöhnen in der afrikanischen Landwirtschaft? Was muss passieren, um die Fluchtursachen tatsächlich zu bekämpfen?

Diese und andere Fragen diskutieren zahlreiche ExpertInnen auf der ÖGB-Afrika-Tagung, die von ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann am 30.November um 14 Uhr im Wilhelmine-Moik-Saal des ÖGB (Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien) eröffnet wird.

Das Programm:

ab 13:30 Uhr: Konzert von Pascal Lopongo & Friends

14:00 Uhr: Eröffnung durch ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann

14:15 – 15:45 Uhr:

Panel 1: Flucht & Migration aus Afrika – Welche Verantwortung trägt Europa?

• Joel Odigie , Koordinator für Menschen- und Gewerkschaftsrechte im IGB-Afrika (Keynote)

• Petra Bayr , Vorsitzende des Entwicklungspolitischen Unterausschusses im Nationalrat

• Espérance-François Bulayumi, kongolesisch-österreichischer Schriftsteller und wissenschaftlicher Mitarbeiter von Weihbischof Franz Scharl in der Erzdiözese Wien

• Georg Lennkh , Afrika-Beauftragter der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft 2006, ehemaliger Leiter der Sektion Entwicklungszusammenarbeit im Außenministerium

• Franz Schmidjell , VIDC – Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit

• Moderation: Michael Wögerer (weltumspannend arbeiten)

Panel 2: EU-Afrika: Welche Konzepte ermöglichen eine faire Wirtschafts- und Handelspolitik?

• Carla Weinzierl , Netzwerk Soziale Verantwortung (Keynote)

• Beverley Allen -Stingeder , Wirtschaftswissenschafterin & Gemeinderätin in Puchenau/OÖ

• Irène Hochauer-Kpoda , Obfrau des Vereins Barka Barka und Sonderbeauftragte für die Diaspora aus Burkina Faso in Österreich.

• Werner Raza , Leiter der Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE)

• Moderation: Marcus Strohmeier (ÖGB)

Um Anmeldung unter international@oegb.at wird gebeten.







