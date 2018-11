Staatsdruckerei-Tochter präsentiert Blockchain-Innovation

Hochsichere Private-Key-Lösung aus Österreich ermöglicht vielfältige Sicherheitsanwendungen

Wien (OTS) - Im Wiener Palais Wertheim präsentierte die Digital-Tochter der Österreichische Staatsdruckerei am 26. November 2018 die jüngste Sicherheitsinnovation aus ihrem Haus: Die hochsichere Private-Key-Lösung „Chainlock“. Sie wurde von der Staatsdruckerei Tochter YOUNIQX Identity AG gemeinsam mit der Grazer Firma Coinfinity entwickelt. „Chainlock“ eröffnet eine Vielzahl von Anwendungen - vom Schutz für Identitäten vor Hackern bis hin zum Schutz vor Kunstfälschern.

Hochsicherheitskompetenz aus Online- und Offline-Welt

„Als Hochsicherheitsunternehmen sind wir immer einen Schritt voraus. Mit Chainlock bringen wir unser Know-how in den Bereichen Hochsicherheitsdruck und hochsichere Online-Lösungen eindrucksvoll auf den Punkt“, so OeSD-Vorstandsvorsitzender Robert Schächter bei der Präsentation. YOUNIQX-Vorstand Lukas Praml: „Chainlock bringt das bisher fehlende Element der Blockchain-Technologie: den fälschungssicheren Private Key, den wir im Hochsicherheitsraum der Staatsdruckerei und einer vom Internet isolierten Maschine herstellen. Ihn bekommt niemand anderer als sein Eigentümer zu Gesicht.“

Sicherheitsinnovation aus Österreich

Als konkretes Anwendungsbeispiel für die innovative Hochsicherheitslösung präsentierte coinfinity-Geschäftsführer Max Tertinegg ein Card Wallet zur sicheren Aufbewahrung von Bitcoins. „Die sicherste Aufbewahrungsmethode für Kryptowährungen ist eine intelligente Verknüpfung zwischen Online- und Offline-Welt“, so Tertinegg. Conda-Gründer Paul Pöltner berichtete bei der Chainlock-Präsentation, warum er Aktien-Anteile bereits via Blockchain abbildet und wie Chainlock diesen Vorgang sicher macht. Pöltner: „Mit Chainlock und dem hochsicheren Private Key ist eine international hochrelevante Sicherheitsinnovation aus Österreich gelungen, die großes Marktpotenzial hat.“

Im Anschluss an die Präsentation hatten die knapp 90 Teilnehmerinnen und die Teilnehmer die Möglichkeit, die innovativen Sicherheitsprodukte der Staatsdruckerei und ihrer Tochter YOUNIQX selbst zu testen, darunter die digitale Ausweis-App MIA und das Video-Identifikationsverfahren MICK.

Über YOUNIQX Identity AG und OeSD:

Die OeSD ist ein österreichisches Hochsicherheitsunternehmen mit Schwerpunkt auf sichere Identitäten. Als Komplettanbieter für ID-Services und eGovernment sorgt sie für die Entwicklung, Implementierung und Bereitstellung von Personalisierungslösungen für Identitätsdokumente, wie beispielsweise den österreichischen Reisepass.

2018 wurde das Portfolio mit dem innovativen Tochterunternehmen YOUNIQX Identity AG um Lösungen für sichere digitale Identitäten erweitert. Das Unternehmen ist mit MICK (My Identity Check) und MIA (My Identity App) bestens für die digitale Zukunft gerüstet. Als jüngste Innovation wurde am 26. November 2018 "Chainlock", die sichere Private-Key-Lösung für Blockchain-Systeme, der Öffentlichkeit vorgestellt.



staatsdruckerei.at // youniqx.com // mia.at // myidcheck.at // chainlock.com

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

youniqx Identity AG

Maria Zach, MA

mzach @ staatsdruckerei.at