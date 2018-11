DAS QWSTION HAUS

QWSTION International GmbH eröffnet neuen Firmensitz in Tirol

Reith bei Seefeld (OTS) - Nach Jahren zur Untermiete in einem ehemaligen Getränkelager im Seefelder Zentrum hat der Taschenspezialist QWSTION im Juli sein neues, internationales Headquarter im Gewerbegebiet Reith bei Seefeld bezogen. Der schlichte und doch beeindruckende Bau wurde in Zusammenarbeit mit dem Seefelder Architekten Michael Sailer und der Firma Holzbau Unterrainer geplant und in wenigen Monaten aufgestellt. Das neue QWSTION Haus - wie es intern liebevoll genannt wird – ist ein 430 m² großer, dreistöckiger Kubus aus Vollholz. Der Firmensitz wurde ähnlich den Taschen aus nachwachsenden Rohstoffen, nachhaltigen Materialien und energie-optimiert gebaut.



Von Tirol aus in über 45 Länder

Mit Platz für bis zu 30 Mitarbeitern ist das QWSTION Haus die neue Basis für das 10 Jahre alte Unternehmen, das mit dem Neubau auch ein neues Kapitel in der Firmengeschichte geschrieben hat. Mit einem Designbüro in Zürich und eigenen Läden in Wien, Zürich, Lausanne und Kopenhagen kann das international ausgerichtete Label Händler und Kunden in 45 Ländern weltweit künftig aus der Tiroler Zentrale betreuen. Ein 400m2 großes Hochregal-Lager im Erdgeschoss bietet Platz für die mehrfach ausgezeichneten, nachhaltigen Taschen und Rucksäcke, die Funktionalität und schlichtes Design vereinen.

Landschaftlich eingebettet von der Bergwelt um das Seefelder Plateau, bietet das 380m2 große Büro im obersten Geschoss neben der garantiert guten Aussicht auch Zugang zu einer Dachterrasse und einem Lichthof sowie Küche, sanitäre Anlagen, Meetingräume und dem Fotostudio für in-house Produktionen. Die Raumgestaltung in Büro, Reparaturwerkstatt und Technikräumen ist gemäß der für QWSTION typischen Schlichtheit von der eigenen Designabteilung selbst entworfen und gebaut worden; sie besteht aus funktionell ausgerichteten Büromöbeln, Regal-Trennwänden und Pflanzen, die für gutes Raumklima und Frische sorgen.

Energieautark dank moderner Technologien

Mit einer 100m2 großen, integrierten Photovoltaikanlage an der Südseite des Gebäudes sowie mit Geothermie nutzenden Wandheizkörpern kann der Neubau eine unabhängige Strom- und Wärmeerzeugung gewährleisten. Die Anzahl, Positionierung und spezielle Funktion der Fenster sorgt für effiziente Wärmeoptimierung, die durch die natürliche Isolierung der Holzbauweise unterstützt wird.

Eine textile (R)Evolution

Ein Meilenstein in der Produktentwicklung ist die neue Kollektion aus dem eigens entwickelten Bananatex® Material. Bananatex® ist das weltweit erste technische Gewebe aus Fasern der Bananenpflanze, welche im philippinischen Hochland biologisch kultiviert wird. Drei Jahre wurde in Forschung, Tests und Entwicklung investiert, um ein nachhaltiges Material zu schaffen, in das die Firmen DNA eingeflochten ist. Mit Bananatex® werden Fragen beantwortet, die das Unternehmen seit seiner Gründung immer wieder beschäftigt hat.



Eine Kollektion für die Zukunft

Das Design der ersten beiden Bananatex®–Produkte ist im Einklang mit QWSTION‘s Philosophie konsequent auf das Material abgestimmt. Schnittmuster, die ohne Verschnitt auskommen und effiziente, langlebige Konstruktionen zielen auf maximale Nachhaltigkeit ab. Am Ende des Lebenszyklus ist der Stoff biologisch abbaubar, die Schnallen und Reissverschlüsse können wiederverwertet werden.

Mit der Bananatex®–Kollektion werden zwei komplett neue Modelle mit vielseitigem Einsatzbereich präsentiert: den Roll Pack, eine Tasche mittlerer Grösse mit flexiblem Volumen für den Alltag, und die Hip Pouch, eine kleine Tasche zur Aufbewahrung der essentiellen Dinge mit Hüft– sowie Schulter-Tragemöglichkeiten. Beide Modelle wurden im Oktober in QWSTION Stores, online auf qwstion.com sowie bei Retailpartner in Natural White, der natürlichen Farbe von Bananatex®, sowie All Black lanciert.



ÜBER QWSTION

Eine gute Antwort ist das Resultat der richtigen Frage. Um Alltagstaschen herzustellen, die genauso gut auf dem Fahrrad wie bei der Arbeit funktionieren, wurde das Label QWSTION 2008 in Zürich gegründet, das heute in Zürich, CH und Seefeld, AT zuhause ist. QWSTION macht es sich zur Aufgabe, gängige Normen in Bezug auf Design und Produktion zu hinterfragen, um nachhaltige Lösungen für Mobilität in modernen Metropolen zu finden.

Entworfen und entwickelt in Zürich, verantwortungsvoll hergestellt in Asien und der EU, vertrieben und vermarktet in Tirol.

Rückfragen & Kontakt:

Ricky Buckenlei

press @ qwstion.com

www.qwstion.com