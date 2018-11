PRO-GE/Wimmer: Volle Solidarität und Unterstützung für die weiteren Maßnahmen der EisenbahnerInnen

Streik ist das allerletzte Mittel - aber notwendig, wenn es nicht anders geht

Wien (OTS) - „Wie sich die Arbeitgeber bei den EisenbahnerInnen verhalten, ist untragbar“, kritisiert Rainer Wimmer, Bundesvorsitzender der Produktionsgewerkschaft PRO-GE. Nach etlichen Verhandlungsrunden - auch in letzter Minute vor den heutigen Warnstreiks - kein ordentliches Angebot auf den Tisch zu legen, „da werden die EisenbahnerInnen von den Arbeitgebern an der Nase herumgeführt“, sagt Wimmer.

Die Arbeitgeber hätten durch ihre Informationspolitik über die Verhandlungen mittlerweile auch die Öffentlichkeit in die Irre geführt und ein Klima geschaffen, dass es so in dieser Form in Österreich bei Kollektivvertrags-Verhandlungen noch nicht gegeben hat.

Streik sei nach den heutigen Warnstreiks das allerletzte Mittel, das Gewerkschaften einsetzen würden. „Aber wenn es nicht anders geht, muss es dazu kommen“, sagt Wimmer und hält fest: „Ich spreche den EisenbahnerInnen im Namen der gesamten PRO-GE die volle Solidarität und Unterstützung für ihren Arbeitskampf aus!“

