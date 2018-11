Korrektur zu OTS0138 vom 26. November - "DIE.NACHT": Sigrid Maurer und Nina Kraft bei "Willkommen Österreich" am 27. November

Korrektur zu OTS_20181126_OTS0138

Wien (OTS) - Korrektur der Gäste bei „Top1 mit Duscher & Gratzer“:

Chris Lohner und Voodoo Jürgens

Korrigierte Neufassung: „DIE.NACHT“: Sigrid Maurer und Nina Kraft bei „Willkommen Österreich“ am 27. November

Und: „DIE.NACHT – PopUp“ mit der zweiten Ausgabe von „Top1 mit Duscher & Gratzer

Sigrid Maurer wurde zur Galionsfigur des Kampfes gegen Hass im Netz. Am Dienstag, dem 27. November 2018, um 22.00 Uhr in ORF eins ist die ehemalige Grünen-Politikerin zu Gast bei einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“. Der zweite Sessel am Schreibtisch von Stermann und Grissemann ist für ORF-Moderatorin Nina Kraft reserviert, die am 2. Dezember um 14.30 Uhr in ORF 2 durch die „Licht ins Dunkel“-Auftaktsendung führt. Gleich danach um 23.00 Uhr gibt es das „DIE.NACHT – PopUp“-Finale mit der zweiten Ausgabe von „Top1 mit Duscher & Gratzer“. Dieses Mal zu Gast im Café U1 in Wien sind Chris Lohner und Voodoo Jürgens.

„Willkommen Österreich“ um 22.00 Uhr

Die ehemalige Politikerin Sigrid Maurer wurde der üblen Nachrede schuldig gesprochen, weil sie obszöne und sexistische Nachrichten, die ihr vom Facebook-Account eines Bierlokals geschickt wurden, öffentlich gemacht hat. Die 33-Jährige ist zu Gast bei Stermann und Grissemann, unter anderem, um mit ihnen ein paar Biere zu verkosten. Moderatorin Nina Kraft kennen ORF-2-Seher/innen aus den täglichen Magazinen „Guten Morgen Österreich“ und „Daheim in Österreich“. Aber auch in „Willkommen Österreich“ war die Linzerin schon öfters zu sehen, denn Stermann und Grissemann zeigen gerne Skurriles und Amüsantes aus dem ORF-Programm, und da liefern die genannten Sendungen immer wieder Material.

DIE.NACHT – PopUp: „Top1 mit Duscher und Gratzer“ um 23.00 Uhr

Hannes Duscher und Roland Gratzer haben sich mit ihrer freundlich anarchischen Art der Moderation auf FM4 einen Namen gemacht. Jetzt finden sie mit ihrer Live-Show den Weg aus dem Café U1 in Wien in „DIE.NACHT“ und liefern damit eine trashige Mischung aus Stand-up, Talk, Live-Musik und Publikumsinteraktion. Zwei Musiker, Entertainer und BFF auf einem schrägen Ritt zwischen Talkshow und Musikrevue. Ein Wiener Beisl wird zur großen Bühne: Für ihre Fernsehshow laden Hannes Duscher und Roland Gratzer in ihr Stammlokal, das Café U1. Dort plaudern und singen sie mit ihren Gästen, und auf der kleinen Tanzfläche ist gerade einmal genug Platz für Stunts und Spiele mit dem Live-Publikum. In der zweiten Sendung zu Gast sind Chris Lohner und Voodoo Jürgens.

