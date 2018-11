Großer Erfolg für den 2. Vienna Start-Up-Moonshot: cropify systems will mit Vertical Farming hoch hinaus!

In nur 72 Stunden wurde mit Hilfe von über 100 Experten aus einer Start-Up-Idee ein Unternehmen ausgearbeitet und an den Start gebracht.

Wir haben auch diesmal bewiesen, dass es möglich ist, die Prozesse einer Unternehmensgründung enorm zu verdichten und mit Hilfe von exzellenten Leuten ein Start-Up in den Orbit zu bringen. Ich bin sicher, dass cropify Erfolg haben wird. Gerhard Hofer, Innovation 4.X

Wien (OTS) - Im Rahmen des Events "Weltmarktführer.Live" hielt vergangene Woche der "2. Vienna Start-Up-Moonshot" die Kongressbesucher und die Start-Up-Szene in Atem. Ziel war es, innerhalb von 72 Stunden ein Unternehmen zu gründen, das das Zeug zum Weltmarktführer hat.

Das Experiment ist geglückt. Über 100 Experten – Rechtsanwälte, Steuerberater, Web-Entwickler, Strategieberater, Marketingspezialisten, Industriedesigner, uvm. - haben das Unmögliche möglich gemacht. Das Ergebnis ist die Firma cropify systems. Sie tritt ab sofort an, die Produktion von Nahrungsmitteln zurück in den urbanen Raum zu bringen, mittels "Vertical Farming"-Lösungen für unterschiedliche Anwendungen. Dabei greifen die Gründer, Daniel Podmirseg und Emile Stöver, auf das Know-How und die Tradition des Wiener Vertical Farming Pioniers Othmar Ruthner zurück, der in den 1960er Jahren auf diesem Gebiet aktiv war. Die beiden forschen und arbeiten seit 2017 daran, die Pionierleistung Ruthners in das 21. Jahrhundert zu transformieren. Als "Econauten" konnten sie diesem Ziel im Rahmen des "2. Vienna-Start-Up-Moonshot" nun einen gewaltigen Schub verleihen. In den 72 Stunden sind wesentliche Bausteine für den Unternehmenserfolg gelegt worden, wie etwas ein Geschäftsmodell, ein Produktkonzept, ein Vertriebssystem (Konfigurator) und viele, viele andere Dinge, wie Design, Servicekonzepte, Website, Folder und natürlich ein griffiger Name: cropify

Moonshot Initiator Gerhard Hofer (Innovation 4.X) ist zufrieden: "Wir haben auch diesmal bewiesen, dass es möglich ist, die Prozesse einer Unternehmensgründung enorm zu verdichten und mit Hilfe von exzellenten Leuten ein Start-Up in den Orbit zu bringen. Ich bin sicher, dass cropify Erfolg haben wird."

Bei den Initiatoren denkt man aber auch schon an die nächsten Projekte, denn das Konzept des Start-Up-Moonshot hat sich bewährt und beginnt selbst zu fliegen, wie internationale Anfragen zeigen. Am Event "Weltmarktführer.Live", in dessen Rahmen das Ergebnis präsentiert wurde, hat der Moonshot unter den mehr als 300 Top-Managern der Österreichischen Wirtschaft auch diesmal für Begeisterung und viel Applaus gesorgt.

www.cropify.net

www.startupmoonshot.com



www.weltmartfuehrer.net

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Böck, Österreichischer Wirtschaftsverlag,

Unternehmenskommunikation, Tel.: 01 54 664 380

Gerhard Hofer, Innovation 4.X, Tel.: 0676 5301617