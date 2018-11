Offener Brief: Asyl für Asia Bibi

Der Katholische Familienverband fordert die Bundesregierung auf, der in Pakistan bedrohten Christin Asia Bibi Asyl zu gewähren.

Wien (OTS) - Offener Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Außenministerin Karin Kneissl

ASYL FÜR ASIA BIBI

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Kurz, sehr geehrter Herr Vizekanzler Strache, sehr geehrte Frau Außenministerin Kneissl,

wir bitten Sie, der in Pakistan gefährdeten Christin und fünffachen Mutter Asia Bibi und ihrer Familie umgehend Asyl in Österreich zu gewähren! Wir sind überzeugt, dass es in Österreich niemanden gibt, der dieser Familie Asyl verwehren würde und bitten Sie inständig rasch und unbürokratisch zu handeln!

Es wäre ein großartiges Zeichen, wenn alle 28 EU-Länder in diesem Fall Asyl anbieten würden, zumindest aber sollte Österreich sich für die vom Tod bedrohte Christin und ihre Familie einsetzen!

Wir möchten damit die diesbezügliche Initiative und Bitte von Kardinal Christoph Schönborn unterstützen und hoffen, dass der vom Tode bedrohten Frau mit Ihrer Familie die Einreise nach Österreich angeboten wird.

Zudem begrüßen wir ausdrücklich die weltweite Initiative jener Parlamentarier, die an den pakistanischen Ministerpräsidenten Imran Khan appelliert haben, Bibi sichere Ausreise zu gewähren. Wir bedanken uns ausdrücklich bei den beiden österreichischen Unterzeichnerinnen, den Abgeordneten Gudrun Kugler und Claudia Schmidt, und appellieren an die Menschenrechtssprecher/innen aller Parteien im österreichischen National- und Bundesrat, sich dieser Bitte anzuschließen!

Wie bekannt, wurde Frau Asia Bibi wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt und saß acht Jahre lang in Haft. Ende Oktober hob das oberste Gericht in Pakistan das Todesurteil auf, was massive Todesdrohungen gegen ihre Person zur Folge hatte.

Hochachtungsvoll

Alfred Trendl, Präsident

Astrid Ebenberger, Vizepräsidentin

Doris Wirth, Vizepräsidentin

Christoph Heimerl, Vizepräsident





