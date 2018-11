Neue Eskalationsstufe zwischen Russland und der Ukraine

Aufschaukelung der Aggression

Wien (OTS) - Am 25. November fand im Asowschen Meer eine gefährliche Eskalation zwischen Russland und der Ukraine statt. In frühen Morgenstunden wurde der ukrainische Schlepper „Jani Kapu“ (300 Tonnen) vom russischen Militärschiff „Don“ (1600 Tonnen) in neutralen Gewässern gerammt und schwer beschädigt. Daraufhin wurde die Kerch Meerenge stundenlang durch einen russischen Lastkahn blockiert. Gegen 19 Uhr nahmen die Schiffe der russischen Grenzkontrolle in neutralen Gewässern eine Verfolgungsjagd gegen die ukrainischen Militärschiffe auf und eröffneten Feuer gegen sie. Daraufhin wurden die ukrainischen Meerkanonenboote „Berdjansk“ und „Nikopol“, sowie der früher beschädigte „Janu Kapi“ von russischer Kriegsmarine verhaftet. 6 ukrainische Matrosen wurden verletzt, zum Teil schwer. Das Schicksal der 23 Matrosen ist unbekannt.

Nach der Besetzung der Krim und eines Teils von Donbas sieht die ukrainische Regierung diese Ereignisse als Eröffnung einer neuen Kriegsfront: diesmal im Asowschen Meer. Heute berät das ukrainische Parlament zur dringenden Verhängung des Kriegsrechts im Lande.

