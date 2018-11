BM Hofer zu Eisenbahner-Warnstreik: „Verhandlungslösung muss möglich sein“

Wien (OTS) - Angesichts des unmittelbar bevorstehenden von der Eisenbahner-Gewerkschaft angesetzten Warnstreiks appelliert Verkehrsminister Norbert Hofer einmal mehr an die Verhandlungspartner, zu einer Einigung in den Kollektivvertragsverhandlungen zu kommen: „Das Angebot, das auf dem Tisch liegt, ist mehr als fair und bringt auch die Wertschätzung der Arbeitgeberseite für die hervorragende Arbeiter der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner zum Ausdruck.“ Konkret werden für Mitarbeiter im ÖBB-Beamtendienstrecht 2,96 Prozent und für alle anderen Mitarbeiter 3,37 Prozent angeboten. „Damit liegen wir im Bereich der ÖBB-Beamten über dem Abschluss der Beamten-KV und in den anderen Bereichen in der Nähe des Abschlusses der Metaller. Alleine die ÖBB würde diese Gehaltserhöhung rund 80 Millionen Euro kosten. Der einzige, der einen Grund zum Streiken hätte, ist der Finanzminister. Ich habe den Eindruck, dass hier eine Seite in den Verhandlungen auf dem Fußballfeld steht, aber Rugby spielt. Der Schiedsrichter sind die Bahnkunden, auf deren Rücken dieser nicht notwendige Streit ausgetragen wird“, hält Bundesminister Norbert Hofer fest.

Blickt man auf die Ergebnisse aus den letzten Jahren, so könne man deutlich sehen, wie gut das Angebot von Arbeitgeberseite ist. Im Jahr 2016 wurde bei den Verhandlungen zum Eisenbahner-Kollektivvertrag ein Plus von 1,6% erzielt, im Vorjahr waren es 2,1 Prozent. Das letzte Mal, dass der Abschluss jenseits der 3 Prozent lag, ist über 10 Jahre her. „Mit dem aktuell vorliegenden Angebot haben wir ein faires Angebot auf dem Tisch liegen. Die letzten Meter des Verhandlungswegs sollten erfolgreich zu Ende gegangen werden“, hält Bundesminister Norbert Hofer abschließend fest.

