FPÖ-Gudenus: „Rendi-Wagners Kritik an Migrationspolitik der Regierung ist eine Chuzpe“

„SPÖ hat jahrelang Masseneinwanderungspolitik betrieben, jetzige Bunderegierung leitete Trendwende ein“

Wien (OTS) - „Es ist eine Chuzpe, wenn gerade die SPÖ die Migrationspolitik der Bundesregierung kritisiert. Schließlich war es die von der SPÖ betriebene jahrelange Masseneinwanderungspolitik und die ,Willkommensklatscherei', die uns in dieses Schlamassel geführt hat. Die jetzige Bundesregierung muss nun Schritt für Schritt diese fatale rote Politik, deren Auswirkungen uns noch jahrelang beschäftigen werden, korrigieren und hier sind wir auf einem guten Weg“, so der geschäftsführende freiheitliche Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus zu den Aussagen von SPÖ-Obfrau Rendi-Wagner zur Migrationspolitik.

Die FPÖ sei seit Jahren für einen Zuwanderungsstopp eingetreten, während die SPÖ die ungezügelte Zuwanderungspolitik aktiv gefördert habe. „Jetzt arbeiten wir mit unseren Partnern innerhalb der EU an einem Stopp der illegalen Migration, an verstärkten Abschiebungen, an der Bekämpfung des politischen Islam und vielen weiteren notwendigen und sinnvollen Maßnahmen. Diese Trendwende wirkt und wird auch konsequent fortgesetzt“, betonte Gudenus.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at