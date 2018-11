Geben für Leben findet die meisten Stammzellspender in ganz Österreich

Gemeinnütziger Verein sucht seit 20 Jahren erfolgreich nach Lebensrettern.

Wolfurt/Vorarlberg (OTS) - Der Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ ist seit 20 Jahren im Bereich der Stammzellspendersuche tätig. Denn eine Stammzellspende bedeutet hierzulande jedes Jahr für rund 200 Patienten - darunter auch viele Kinder - die einzige Hoffnung auf ein Überleben.

Aufgrund der langjährigen Erfahrung weiß Susanne Marosch, Obfrau des Vereins, worauf es bei der Suche nach Stammzellspendern ankommt:

„Geben für Leben führt regelmäßig Typisierungsaktionen mit Blut- und Speicheltests in allen Bundesländern durch. Unser erfahrenes Team steht dabei betroffenen Familien mit wichtigen Informationen zur Seite.

Die gewonnenen Speichel- oder Blutproben werden dann schnellstmöglich und in höchster Qualität molekulargenetisch getestet und in die weltweite Datenbank eingespielt. Denn viele betroffene Patienten befinden sich in einem Wettlauf gegen die Zeit. Geben für Leben ist die einzige Spenderdatei Österreichs, die ihre Laborergebnisse minütlich in die Weltdatenbank einspielt.

Werden potentielle Lebensretter gefunden, dann erfahren sie bei uns die bestmögliche Betreuung. Wir bemühen uns, die ehrenamtlichen Spender optimal zu umsorgen, damit wir ihr Engagement angemessen würdigen.“

Geben für Leben findet österreichweit die meisten Stammzellspender pro Jahr und hat allein 2018 über 60 Typisierungsaktionen in ganz Österreich durchgeführt. Die Typisierungskosten müssen zu 100 % durch Geldspenden bezahlt werden, deshalb ist der Verein auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Rückfragen & Kontakt:

Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich

Tel: +43-(0)5574-63266

E-Mail: info @ gebenfuerleben.at

Homepage: www.gebenfuerleben.at



Spendenkonto:

Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich

Sparkasse Bludenz Bank AG

IBAN: AT39 2060 7001 0006 4898

BIC: SSBLAT21XXX

Ihre Geldspende ist steuerlich absetzbar.