Originalklang-Konzert im Bezirksmuseum Innere Stadt

Wien (OTS/RK) - Am Donnerstag, 29. November, bittet das Bezirksmuseum Innere Stadt (1., Wipplingerstraße 8) zu einer anspruchsvollen Musik-Veranstaltung mit dem Titel „Originalklang-Konzert“. Begrüßt wird die Zuhörerschaft von Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Isabelle Jungnickel und dem ehrenamtlichen Museumsleiter Kurt Kospach. Beginn dieses Konzerts ist um 17.30 Uhr. Armin Egger (Gitarre) und Walter Riemer (Hammerflügel) bringen Werke der bedeutenden Tondichter Beethoven, Diabelli, Haydn, Mertz, Weber und Hummel zu Gehör. Neben einer feinen Gitarre ertönt an dem Abend ein originalgetreuer Nachbau (1995) eines Hammerflügels vom „Mozart-Typ“ von Andreas Stein (um 1780). Die 2 Musiker haben eine universitäre Ausbildung und es war ihnen bei vielfachen Auftritten im Inland und Ausland stets die Gunst des Publikums beschieden. Der Eintritt zum Konzert im Bezirksmuseum Innere Stadt ist kostenlos. Auskünfte (Dienstag und Donnerstag: 16.00 bis 18.00 Uhr): Telefon 4000/01 127. Auch via E-Mail sind die Bezirkshistoriker erreichbar: bm1010 @ bezirksmuseum.at.

