VSL#3®: Das Super-Probiotikum, das aus der Kälte kam

Ferring stellt neues, gekühltes Probiotikum zur diätetischen Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden vor

Wien (OTS) - Mit seinem Probiotikum VSL#3® bringt das biopharmazeutische Unternehmen Ferring Arzneimittel Ges.m.b.H. die Darmflora wieder ins Gleichgewicht. Eine sehr hohe Dosis von mindestens 450 Milliarden lebenden Bakterien pro Beutel und die gekühlte Lagerung machen die Einzigartigkeit und die in mehr als 80 wissenschaftlichen Studien belegte Wirkung des Produkts aus.

VSL#3® ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke zur diätetischen Behandlung von Beschwerden bei Reizdarmsyndrom, Colitis ulcerosa bei Erwachsenen und Kindern ab sechs Jahren sowie nach Anlage eines ileoanalen Pouchs bei Erwachsenen. Seit Juni 2018 ist VSL#3® von Ferring auf dem österreichischen Markt erhältlich.

Im Vergleich zu anderen Produkten am Markt, weist VSL#3® eine um mindestens das 30-Fache höhere Konzentration und eine spezielle Mischung verschiedener Bakterienstämme natürlichen Ursprungs auf. Mindestens 450 Milliarden lebende Milchsäure- und Bifidobakterien aus 8 Bakterienstämmen finden sich in jedem Portionsbeutel. Eine Packung VSL#3® beinhaltet 30 Beutel, von denen ein bis zwei Beutelinhalte täglich in 200 ml Wasser, Joghurt, Apfelsaft oder ein anderes Kaltgetränk ohne Kohlensäure eingerührt und getrunken werden. Wichtig ist die gekühlte Lagerung bei 2 bis 8 °C, die garantiert, dass die Zahl lebender Bakterien erhalten bleibt. Bei Bestellung von VSL#3® in der Apotheke ist das Produkt innerhalb weniger Stunden verfügbar und entfaltet seine Wirkung aufgrund der Kühlung sofort.

Ausführliche Presseinformationen jeweils für Fachmedien und für Publikumsmedien, inklusive Fotodownload: https://www.ferring.at/de/media/neuigkeiten/vsl3_nov18/

