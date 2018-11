Verbraucherschutzverein: Hilfe bei Anmeldung zu dt. VW-Klage

Dateneingabe auf www.klagen-ohne-risiko.at

Wien (OTS) - In der kommenden Woche beginnt die Frist - auch für geschädigte Verbraucher aus Österreich und Südtirol - sich im Anmelderegister beim Bundesamt für Justiz in Bonn eintragen zu lassen und so an der Musterfeststellungsklage des vzbv gegen die Volkswagen AG teilzunehmen.

“Wir empfehlen - im Hinblick auf eine mögliche Verjährung von Ansprüchen - die Anmeldung jedenfalls bis 31.12.2018 vorzunehmen,“ sagt Peter Kolba, Obmann des Verbraucherschutzvereines (VSV). „Die Anmeldung ist kosten- und risikolos.“

Der VSV bietet seinen Mitgliedern Unterstützung für eine rechtssichere Anmeldung. Die Mitgliedschaft beim VSV kostet pro Jahr 30 Euro. Wer da mitmachen will, möge seine Fahrzeugdaten auf www.klagen-ohne-risiko.at eingeben. Der VSV stellt dann via Mail die individualisierte Anmeldung zur Verfügung.

“Wir haben gemeinsam mit Rechtsanwalt Dr. Alexander Klauser versucht, alle rechtlichen Eventualitäten zu berücksichtigen, die sich aus verschiedenen Gesetzen in Österreich, Deutschland und Italien ergeben,“ beschreibt Kolba die juristische Arbeit im Hintergrund. „Wir sind auch mit deutschen Anwälten im Austausch.“

An dieser Hilfsaktion des VSV kann man sich bis 30.11.2018 beteiligen.

“VW hat Kunden und Behörden betrogen. Es ist unser Ziel, dass VW daraus nicht auch noch einen finanziellen Vorteil zieht. Sonst haben diese Tricksereien nie ein Ende,“ erklärt Kolba das Ziel des VSV.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Peter Kolba, Obmann des VSV, +436602002437