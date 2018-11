Warnstreik: Eisenbahner rücken weiter zusammen

Westbahn-Betriebsrat beschließt Teilnahme am morgigen Warnstreik

Wien (OTS) - Der Betriebsrat der Westbahn zeigt sich aufgrund der stattfindenden Einschüchterungsversuche in der Eisenbahnwirtschaft solidarisch und hat gestern den Beschluss gefasst, ebenfalls am morgigen Warnstreik von 12 bis 14 Uhr teilzunehmen. Damit wird ein Großteil der Eisenbahnunternehmen in Österreich dem Aufruf der Gewerkschaft vida zu ersten gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen Folge leisten.

Die Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft hat aufgrund der stockenden Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 40.000 Beschäftigen in eisenbahnspezifischen Berufen vergangenen Donnerstag einen Streikbeschluss für den gesamten österreichischen Eisenbahnsektor gefasst. Neben Attraktivierungen im Rahmenrecht fordert die Gewerkschaft ein Angebot der Arbeitgeberseite, das sich aus der Inflationsabgeltung sowie einem fairen Anteil am Wirtschaftswachstum und aus der stark gestiegenen Produktivität der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner zusammensetzen muss.

