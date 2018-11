ATV-Frage der Woche: Versteht Rendi-Wagner die Sorgen und Bedürfnisse der Menschen?

Heute um 22.20 Uhr in ATV Aktuell: Die Woche.

Wien (OTS) - ATV-Umfrage: Wie sehen die Österreicherinnen und Österreicher die neue SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner? Ist sie an den Menschen dran? Außerdem am Sonntag in „ATV Aktuell: Die Woche“: Der Chefredakteur des PROFIL, Christian Rainer, meldet sich mit einer Einschätzung zum SPÖ-Parteitag zu Wort.

TV-Moderator Meinrad Knapp, Politikexperte Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek diskutieren am Sonntag um 22.20 Uhr über den SPÖ-Parteitag nach den roten Chaostagen, den parlamentarischen Schlagabtausch über das Kopftuchverbot und den Comeback-Versuch der Liste Pilz aka Liste JETZT.



In der „Frage der Woche“ geht es um die Einschätzung der Person Pamela Rendi-Wagner. Wie die von Peter Hajek durchgeführte Umfrage unter 500 Österreichern zeigt, ist das Profil der neuen Parteichefin noch keineswegs klar. 30 können auf die Frage, ob Rendi-Wagner die Sorgen und Bedürfnisse der Menschen versteht keine Antwort geben. 33 Prozent glauben daran, dass die neue Vorsitzende ein Gefühl für den Alltag der Menschen hat, 36 Prozent gehen vom Gegenteil aus.



„Der Vorwurf, kein Gefühl für die kleinen Leute zu haben, ist gerade für eine SPÖ-Politikerin immer die berühmte Achillesferse. Derzeit ist das keine Problemstelle, da eben ein Drittel der Wähler noch keine gefestigte Meinung hat. Zudem ist die SPÖ-Wählerschaft vom sozialen Verständnis der neuen Spitzenkandidatin überzeugt (Anm.: 57% stimmen zu, 25% stimmen nicht zu)“, interpretiert Peter Hajek die Datenlage.



Neben dem SPÖ-Bundesparteitag und der neuen SPÖ-Frontfrau wird auch die Partei selbst unter die Lupe genommen. Zu Gast diesmal: Chefredakteur des PROFIL, Christian Rainer, der sich dazu in „ATV Aktuell: Die Woche“ äußert.

