ECSG Salzburg 2019: Betriebssportevent der Sonderklasse

Im Juni 2019 finden in Salzburg die Europäischen Betriebssportspiele statt. Auch für Teams aus heimischen Firmen bietet sich die Chance auf ein unvergessliches Erlebnis.

Salzburg (OTS) - Bereits einmal – im Juni 2003 – war Salzburg Schauplatz der European Company Sport Games (ECSG), die im Zwei-Jahres-Rhythmus in verschiedenen europäischen Städten zu Gast sind. „Den Teilnehmern wurden damals perfekte Spiele geboten, was wir im nächsten Jahr natürlich wiederholen wollen“, so der Präsident des Österreichischen Betriebssportverbandes (ÖBSV), Generalsekretär Karlheinz Kopf. Die Federführung in der Organisation liegt beim Verein Sportfestivals Salzburg, dem neben dem ÖBSV unter anderem auch der Betriebssport der Wirtschaftskammer Salzburg angehört. Österreich ist bei diesen Spielen traditionell sehr stark vertreten und meist auch sehr erfolgreich: Bei den letzten Spielen 2017 in Gent holten die heimischen Teilnehmer 42 Medaillen, 20 davon in Gold, 11 in Silber und 10 in Bronze. In der Nationenwertung belegte Österreich damit Platz 4.

Die Auswahl an Sportarten ist riesig, die Organisatoren bieten Wettbewerbe in 27 Sportarten an. Darunter sind alle gängigen Ballsportarten wie Fußball (5er, 7er- und 11-Teams), Volleyball, Basketball und Handball. Auch in Leichtathletik und Schwimmen werden Wettkämpfe angeboten. Erstmalig im Programm sind Fußballgolf, Tischfußball, Drachenboot und Petanque.

Die Kosten je Teilnehmer belaufen sich auf 175 Euro. Darin sind die Teilnahme am Wettbewerb, die Gratis-Nutzung von Bus und Bahn sowie die Abendessen im Rahmen der täglichen After-Sport-Partys inkludiert. Anmeldungen sind online auf www.ecsgsalzburg2019.at bis 15. Jänner 2019 möglich.

Die Teilnahme an den ECSG Salzburg 2019 setzt an eine Mitgliedschaft beim ÖBSV oder einem Landesverband voraus.

Fakten ECSG Salzburg 2019

• Termin: 26. bis 30. Juni 2019

• Wettbewerbe in 27 Sportarten

• 33 Sportstätten in und um Salzburg

• Teilnehmer aus ca. 25 Staaten Europas

• Eröffnungsfeier (26. Juni) am Residenzplatz

• City-Run am 29. Juni (offener Wettbewerb)

