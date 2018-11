Peter Buschbeck wird Mitinhaber von Schweizer Unternehmensberatung

Ex-HVB-Vorstand startet am 1. Januar 2019 als Mitinhaber und Verwaltungsrat der Gsponer Management Consulting AG (FOTO)

Basel (ots) - Nach 24 Jahren in der Finanzbranche, davon 20 Jahre in Vorstandsfunktionen, und sechs Jahren Führungsverantwortung in der Industrie wechselt Peter Buschbeck noch einmal die Seiten: Anfang 2019 wird er Mitinhaber der Schweizer Managementberatung Gsponer Management Consulting AG mit Sitz in Basel und Dependancen in Bern, München und Zürich.

Buschbeck begründet seine Entscheidung inhaltlich-unternehmerisch: "Für mich ist erfolgreiches Management schon immer erfolgreiches Transformationsmanagement gewesen - wobei ich die Transformation von Absichten in Resultate meine. Ich denke, als Unternehmer kann ich die mit den Klienten gemeinsam bestimmten Resultate am besten erzielen."

Blickt man auf die Karriere des langjährigen Top-Bankers zurück, kann man dieses Argument gut nachvollziehen: Sowohl seine Vorstandsstationen bei der amerikanischen Citibank als auch bei der schwedischen SEB waren verbunden mit umfangreichen Change- und Ertragssteigerungsinitiativen.

Noch stärker transformationsorientiert allerdings war seine letzte Station bei der HypoVereinsbank/UniCredit. Hier verantwortete er die Transformation des Bereichs Privatkunden und Private Banking vom Filialkonzept zur digital getriebenen Multikanal-Bank sowie - damit einhergehend - die Integration vielversprechender, weil markterfahrener Fintechs.

Und aus dieser Zeit rührt auch der Kontakt und der Respekt gegenüber der Expertise seiner neuen Kollegen. "Gsponer verfügt über ein sehr erfahrenes und engagiertes Team im Bereich Beratung, Konzeption und Umsetzung von Transformationen mit hoher Kontinuität und hervorragendem Track record", so Buschbeck.

Und Jean-Claude Gsponer, Gründer und Delegierter des Verwaltungsrates der international orientierten Managementberatung ergänzt: "Peter Buschbeck verkörpert wie kein Zweiter unsere Ambition, Unternehmen schneller, kundenorientierter, wettbewerbsfähiger und somit wertvoller zu machen."

Über die Gsponer Management Consulting AG:

Führende Schweizer Managementberatung mit den Kompetenzschwerpunkten Leadership, Wachstums- und Performancesteigerung sowie Transformation von Geschäftsstrategien und Implementierung von Multikanal- und Digitalisierungsstrategien. Branchenkompetenz, u.a.: Finanz- und Versicherungswirtschaft, Gesundheit, Energie und öffentliche Verwaltung. Seit über 30 Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich in der Beratung, Konzeption und Umsetzung von Transformationsprogrammen für namhafte Unternehmen aus dem Mittelstand ebenso wie für international tätige Konzerne. Außerdem: Beratung und Begleitung von Startups und Fintechs mit Markterfahrung. Unternehmenssitz ist Basel, Dependancen in Bern, München und Zürich.

Über Peter Buschbeck:

Diplom-Wirtschaftsingenieur, 30 Jahre Top-Managementerfahrung, davon sechs Jahre in der Industrie und 24 Jahre in der Finanzbranche. War zuletzt neun Jahre als Vorstand der HypoVereinsbank/UniCredit mit der Transformation der Privatkundensparte in einen 24/7 Multikanal-Dienstleistungsanbieter befasst; davor 15 Jahre in Vorstandsfunktionen bei der SEB, Citibank sowie GE Capital tätig.

