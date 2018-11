KraneShares listet KWEB China Internet UCITS ETF in Europa

London (ots/PRNewswire) - Krane Funds Advisors LLC, ("KraneShares"), ein globaler Vermögensverwalter, der für seine börsengehandelten Fonds KraneShares (Exchange-traded Funds - ETF) mit dem Schwerpunkt China und innovative Investitionsstrategien in China bekannt ist, hat die Einführung von KraneShares CSI China Internet UCITS ETF1 an der Londoner Börse (Ticker: KWEB) bekannt gegeben. Der Fonds verfolgt den CSI Overseas China Internet Index, dieselbe Benchmark und Strategie wie der führende China Internet ETF von KraneShares an der Börse New York, der am 31. Juli 2013 verzeichnet wurde und auf fünf erfolgreiche Jahre zurückblicken kann.

"Wir verzeichnen seitens unserer Kunden signifikante Nachfrage nach einem Internet UCITS ETF mit Schwerpunkt China auf dem europäischen Markt", sagte Jonathan Krane, CEO von KraneShares. "Wir sind sehr erfreut, diesen erfolgreichen ETF an die Londoner Börse zu bringen."

Zur Vorbereitung der Einführung betraute KraneShares den erfahrenen europäischen ETF-Fachmann Sjef Pieters mit der Leitung von Vertrieb und Kundendienst für Europa. Sjef Pieters war zuvor bei Invesco als Vertriebsleiter für die Niederlande und Skandinavien tätig.

Der neu eingeführte KraneShares CSI China Internet UCITS ETF2 gibt Investoren Zugriff auf chinesische Internetfirmen, die vom steigenden Inlandsverbrauch Chinas profitieren. Zu den wichtigsten Komponenten gehören Tencent, Alibaba, Baidu, JD und Weibo. Der Fonds kann in USD unter dem Ticker KWEB gehandelt werden.

China verfügt mit 802 Millionen3 Internetnutzern, was 21,1 %4 der Internetnutzer der Welt ausmacht, weltweit über die größte Internetpopulation. Die Penetrationsrate aber beträgt nur 57,7 %5 und damit gibt es im chinesischen Internetsektor weiterhin beträchtlichen Raum für Wachstum. Zudem ist China weltweit führend beim Absatz im E-Commerce. 2017 erreichten die Verkäufe im Internet in China 1,14 Billionen6 USD, was fast 50 % der insgesamt 2,3 Billionen USD im E-Commerce weltweit bedeutet.6

Informationen zu Krane Funds Advisors LLC:

Krane Funds Advisors LLC ist Investmentmanager der KraneShares ETFs. Unser Paket der ETFs mit dem Schwerpunkt China liefert Investoren Lösungen zur Teilnahme auf dem wichtigen chinesischen Markt als entscheidendes Element eines gut strukturierten Investmentportfolios. Wir bemühen uns um innovative Strategien, die auf Grundlage unserer starken Partnerschaften und exzellenter Fachkenntnis im Bereich der Investitionen entwickelt werden. Wir helfen Investoren dabei, über globale Markttrends informiert zu sein und zielen darauf ab, sinnvolle Diversifizierung bereitzustellen. Krane Funds Advisors LLC befindet sich im Mehrheitseigentum der China International Capital Corporation (CICC), einer führenden chinesischen Investmentbank.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.kraneshares.com

Autorisiert durch die Zentralbank von Irland Autorisiert durch die Zentralbank von Irland CNNIC: 42. statistischer Bericht über die Entwicklung des Internets in China, 30. Juni 2018. Abgerufen am 13.11.2018. Daten von internetlivestats.com zum 31.12.2016. Abgerufen am 13.11.2018. Nationales Büro für Statistik in China: "Gesamtumsatz von Konsumgütern im Einzelhandel im Dezember 2017", 25.1.2018. Hinweis: Zahlen von Renminbi in USD konvertiert. eMarketer Report: "Weltweite Absätze in Einzelhandel und E-Commerce: eMarketers aktualisierte Prognose und neue M-Commerce Schätzungen für 2016 - 2021". Abgerufen am 13.11.2018.

Rückfragen & Kontakt:

Joseph Dube

+1 (917) 261 4194

joseph.dube @ kraneshares.com