KV-Handel: Noch weit entfernt von akzeptablem Abschluss

Bewegung und Fortschritte im Rahmenrecht – Verhandlungen gehen am 5. Dezember weiter

Wien (OTS) - Die Kollektivvertragsverhandlungen für die etwa 400.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Handel wurden heute erneut ergebnislos unterbrochen. Der bereits vereinbarte Ersatztermin am 5. Dezember muss für eine weitere, vierte Verhandlungsrunde genutzt werden.

„Bei den heutigen Verhandlungen gab es im rahmenrechtlichen Bereich durchaus Fortschritte und Annäherungen. Wir sehen die Bereitschaft der Arbeitgeber, sich ernsthaft mit unseren Forderungen zur Kompensation des Arbeitszeitverlängerungsgesetzes auseinanderzusetzen. Jedoch liegen die Vorstellungen bei der Erhöhung der Gehälter noch sehr weit auseinander", erklärt der Verhandlerin der GPA-djp Anita Palkovich.

„Die Angestellten im Handel haben sich Respekt und Wertschätzung für ihre Leistung und damit eine kräftige Gehaltserhöhung verdient. Ein Motivationsschub für das kommende Weihnachtsgeschäft wäre jetzt angemessen“, ergänzt der Vorsitzende des Wirtschaftsbereichs Handel in der GPA-djp, Franz Georg Brantner.

Unmittelbar vor dem nächsten Verhandlungstermin werden die BetriebsrätInnen des Handels am 4. Dezember zu einer österreichweiten BetriebsrätInnenkonferenz in Wien zusammentreffen. Um sich Rückhalt und Kraft für die nächste Verhandlungsrunde zu holen, sind auch schon erste betriebliche Aktionen in Vorbereitung.

