Bahn-KV-Verhandlungen: „Keine Black Friday Deals mit der Gewerkschaft“

vida-Hebenstreit: 85 Prozent der EisenbahnerInnen streikbereit – ohne Bewegung bei morgiger Verhandlungsrunde „Geduldsguthaben aufgebraucht“

Wien (OTS/ÖGB) - „Auch wenn die Arbeitgeber gerne den Preis purzeln sehen würden, es wird mit Sicherheit auch in dieser Woche keine Black Friday Deals mit der Gewerkschaft geben“, stellt vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit im Vorfeld der morgigen 8. Runde der seit Monaten zäh verlaufenden Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 40.000 Bediensteten in eisenbahnspezifischen Berufen zwischen dem Fachverband Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida fest.++++

„85 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen haben in der Vorwoche in einer Umfrage in den Eisenbahnunternehmen ihre Bereitschaft zu Kampfmaßnahmen erklärt. Zeigen die Arbeitgeber morgen am Verhandlungstisch keine Bewegung, könnte das Geduldsguthaben der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner für die Arbeitgeber mit einem Schlag aufgebraucht sein“, bekräftigt Hebenstreit.

„Den Beschäftigten steht ein fairer Anteil am Kuchen zu. Schließlich haben sie Österreich zum Eisenbahnland Nummer 1 in der EU gemacht. Das bisherige Bettel-Angebot der Arbeitgeber ist völlig inakzeptabel“, betont der vida-Vorsitzende: „Wir fordern, dass die Inflationsabgeltung sowie die gerechten Anteile am Wirtschaftswachstum und an den Produktivitätssteigerungen in den Brieftaschen der Beschäftigten ankommen müssen."

„Wir wollen wissen, was die Beschäftigten, in deren Branche heuer wegen Personalmangel bis zu 7 Millionen Überstunden anfallen und die deswegen außerordentliche hohe Flexibilität an den Tag legen müssen, den Arbeitgebern Wert sind. Wir erwarten uns morgen Abend ein ernst zu nehmendes Angebot der Arbeitgeber sowohl bezüglich einer prozentuellen Gehaltserhöhung als auch was unsere Forderungen nach Verbesserungen im KV-Rahmenrecht betreffen“, so der vida-Gewerkschafter.

„Das Angebot der Arbeitgeber muss die Wertschätzung und Anerkennung gegenüber den Beschäftigten und ihren hohen Leistungen deutlich zum Ausdruck bringen. Wir sind jedenfalls zu konstruktiven Verhandlungen auf Augenhöhe bereit“, bekräftigte Hebenstreit abschließend.

