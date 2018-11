ASFINAG: Vignettenjahr 2019 wird Zitronengelb – Klebevignette ab 22. November erhältlich

„Alte“ Jahresvignette in Kirschrot ist noch bis 31. Jänner 2019 gültig – Ab 01. Februar 2019 gilt nur mehr Zitronengelb

Wien (OTS) - Ab 22. November ist die Vignette 2019 in Zitronengelb an 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland erhältlich. Das heißt: Die aktuelle Vignette in Kirschrot ist noch bis zum 31. Jänner 2019 gültig – ab 1. Februar muss ausschließlich Zitronengelb geklebt sein. „Egal, ob Digitale Vignette oder Klebevignette: Wir empfehlen, sich rechtzeitig die Vignette zu besorgen, um Ärger und Terminstress zu sparen“, so ASFINAG-Geschäftsführerin Ursula Zechner. Die Digitale Vignette 2019 ist bereits seit 8. November auf asfinag.at und über die ASFINAG-App Unterwegs erhältlich.

Mit der Digitalen Vignette hat die ASFINAG den Service weiter ausgebaut. Seit 8. November gibt es dazu die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen. Das heißt: Die Digitale Jahresvignette verlängert sich jedes Jahr automatisch – ohne weiteren Aufwand oder Erinnern an Fristen. Der ASFINAG-Tipp: Im Webshop den Kauf auch gleich mit der Digitalen Streckenmaut für Fahrten etwa über den Brenner oder über die Tauern Autobahn kombinieren.

Parallel dazu gibt es nach wie vor die Klebevariante – für das Jahr 2019 in der Farbe Zitronengelb. Der Preis der Jahresvignette 2019 beträgt 89,20 Euro für Pkws und 35,50 Euro für Motorräder.

ACHTUNG: Obwohl die Vignette in Zitronengelb bereits ab dem 22. November 2018 erhältlich ist, beginnt die Gültigkeit erst mit 1. Dezember. Dasselbe gilt auch für die Digitale Vignette 2019.

Mauteinnahmen finanzieren Maßnahmen für mehr Sicherheit in Österreich

Die ASFINAG ist ein zu 100 Prozent nutzerfinanziertes Unternehmen. Wie alle Mauteinnahmen so werden auch die Einnahmen aus dem Vignettenverkauf wiederum in die Erhöhung der Verkehrssicherheit, in die Verbesserung des Fahrkomforts sowie in den Betrieb und den Ausbau des 2.223 Kilometer umfassenden österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßennetzes investiert. Übrigens: Die Vignette in Österreich bietet im internationalen Vergleich ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer Jahresvignette fahren Sie um weniger als 24 Cent pro Tag auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen.

