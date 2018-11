Grüne OÖ: KO Hirz: Landesbudget 2019 verwaltet nur und gestaltet nicht

Vergebene Chancen vor allem im Wohnbau, bei Verkehr und in der Bildung – Grüne kündigen Abänderungsanträge an

Linz (OTS) - „Bei diesem Budget wäre viel mehr möglich und nötig gewesen. Es gestaltet nicht, sondern verwaltet nur. Auch die Grünen bekennen sich zu einem ausgeglichenen Budget. Aber das Land steht gut da, die Wirtschaft floriert. Es wäre nicht nur sinnvoll, sondern auch problemlos machbar, mehr in wichtige Bereiche zu investieren und Kürzungen völlig zurückzunehmen. Dass diese Chancen nicht genutzt werden, ist unverständlich. Wir Grüne werden in etlichen Bereichen Abänderungsanträge einbringen“, betont der Klubobmann und Budgetsprecher der Grünen OÖ, LAbg. Gottfried Hirz vor dem morgigen Finanzausschuss, der sich mit dem Landesbudget 2019 befasst.

Diese Analyse lässt sich in vielen Kapiteln des Budgets belegen, vor allem in den Bereichen Wohnbau, Verkehr und Bildung

Wohnbaubudget: keine Förderungen für erneuerbare Energien:

Das Wohnbaubudget wäre ein wichtiger Hebel für erfolgreichen Klimaschutz. Aber Schwarz-Blau vergibt die Chance, ihn einzusetzen. Bereits 2017 hatte LR Haimbuchner den Häuslbauern alle Förderungen für erneuerbare Energie gestrichen. Das aktuelle Budget setzt diesen Kurs fort. Die Grünen werden daher einen Abänderungsantrag einbringen. „Der Wohnbau bietet so viele Möglichkeiten für den Klimaschutz. Von nachhaltigen Baustoffen, einer großangelegten Sanierungsoffensive über Anreize für den Einsatz erneuerbarer Energien. Dies muss forciert und gefördert werden“, betont Hirz.

Verkehrsbudget: zu wenig Geld für den Öffentlichen Verkehr

Die Verkehrspolitik hat eine Schlüsselfunktion im Klimaschutz. Aber die geplanten Investitionen in den Öffentlichen Verkehr bleiben zu mager. Es fließen weiter Milliarden in Straßenbauprojekte, wie zB den Westring, die letztlich noch mehr Stau und noch mehr Schadstoffe bringen. „Mit einem Abänderungsantrag fordern wir mehr Geld für den Radwege-Ausbau und den Ausbau von Park&Ride. Nur wenn wir Angebot und Infrastruktur deutlich verbessern, schaffen wir wirkliche Alternativen zum PKW“, betont Hirz.

Bildungsbudget: weiter zu wenig Geld für den Schulbau, Kürzungen in der Kinderbetreuung werden nicht wettgemacht

Die Bildung ist essentiell für die Zukunft des Landes. Aber das Bildungsbudget steigt nur auf Grund der Personalkosten. Es unterbleiben wichtige Investitionen und es bleiben belastende Kürzungen. So gibt es wieder nicht das nötige Geld für die dringend nötige Schulbauoffensive. Die Mittel für die Kinderbetreuung werden zwar erhöht, die dramatischen Kürzungen des Vorjahres werden damit auch bei weitem nicht wettgemacht. Auch die Kürzungen im Bildungskonto und bei den Fachhochschulen bleiben und damit auch die Studiengebühren. „Auch hier wird es Abänderungsanträge geben. Denn in all diese Bereiche muss mehr investiert werden. Nur Bekenntnisse zur Bildung und zur Kinderbetreuung sind zu wenig, ohne konkrete Taten und mehr Geld sind sie wertlos“, betont Hirz.

