ASFINAG (1): Sperren der A 2 Süd Autobahn nach Lkw-Unfällen

Winterliche Fahrverhältnisse derzeit vor allem in Kärnten

Klagenfurt (OTS) - An zwei Stellen ist zurzeit die A 2 Süd Autobahn in Kärnten gesperrt. Ein ins Schleudern geratener Lkw blockiert aktuell alle Fahrstreifen im Bereich zwischen Staatsgrenze und Arnoldstein. Somit ist derzeit die Süd Autobahn in diesem Bereich in Fahrtrichtung Wien gesperrt.

Ebenso Behinderungen in Richtung Wien gibt es zurzeit zwischen Wernberg und Velden-West nach einem Unfall mit drei Lkw. Die ASFINAG appelliert an alle Autofahrerinnen und Autofahrer, ausreichend Sicherheitsabstand zu halten und auf die Geschwindigkeit zu achten.

„Aufgrund der aktuellen winterlichen Fahrverhältnisse stehen wir seit Stunden im Volleinsatz. Bei beiden Unfällen versuchen wir aktuell, möglichst rasch Fahrspuren für den Verkehr zu öffnen. Das ist wichtig, damit auch unsere Pflüge wieder vorankommen. Bitte unbedingt die Fahrweise an die Witterungsbedingungen anpassen“, so ASFINAG-Regionalleiter Hannes Zausnig. Die Dauer der Sperren ist derzeit nicht abschätzbar.

