„Lukasgilde“ und „Multimedia-Reise“ im Amtshaus 13

Kunst-Ausstellung „Visionen in Bewegung“ (20.11.) und Nationalpark-Bilder (22.11.), Infos: Telefon 4000/13 115

Wien (OTS/RK) - Die renommierte Vereinigung „St. Lukasgilde Wien“ präsentiert vielerlei künstlerische Arbeiten ihrer Mitglieder in einer neuen Schau im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3, Eingang beim Hans-Moser-Park). Die Vernissage am Dienstag, 20. November, fängt um 18.30 Uhr an. Der Zutritt ist frei. Bis Freitag, 7. Dezember, sind die Kunstwerke im „Großen Festsaal“ unentgeltlich zu besichtigen. Fernweh kommt bei einem Abend mit dem Titel „3D Multimedia-Reise“ am Donnerstag, 22. November, ab 19.00 Uhr, im „Großen Festsaal“ auf. Günter Macho zeigt bei der Veranstaltung eindrucksvolle Aufnahmen zum Thema „Nationalparks im Südwesten der USA“. Spenden der Zuseherinnen und Zuseher (15 Euro pro Person:

Benefiz-Aktion) werden erbeten. Auskünfte über beide Termine: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing).

Die treffliche Kunstwerke-Schau der „Lukasgilde Wien“ wird von Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Christian Gerzabek eröffnet. Einführende Worte zu dieser Ausstellung mit dem Titel „Visionen in Bewegung“ sprechen Gerlinde Stich und Peter Sonnleitner. Das Ensemble „Ashera“ führt bei der Auftaktveranstaltung ein feines Tanz-Programm vor. Zu sehen sind Exponate von 15 Kreativen. Die kostenlose Besichtigung ist Montag bis Mittwoch und Freitag von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr sowie Donnerstag von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr möglich. E-Mails an die Kunstschaffenden-Gemeinschaft „St. Lukasgilde Wien“:

petersonnleitner39@gmail.com und linde-art @ gmx.at.

Bei der abendlichen „3D Multimedia-Reise“ erlebt das Publikum laut einer Mitteilung des Klubs „Kiwanis Club Wien Belvedere“ die „beeindruckende Weite und Schönheit der Naturwunder“. Vom „Grand Canyon“ bis hin zum „Death Valley“ erstreckt sich eine bunte Palette faszinierender Bilder. Der Erlös des Abends ist für das Projekt „footprint“ bestimmt. Das Motto der „Kiwanis“-Gruppe lautet „Wir helfen Kindern!“. Einlass in den Saal: ab 18.30 Uhr. Dauer der Vorführung: rund 1,5 Stunden. Den Gästen werden Sekt und „Häppchen“ gereicht. Information und Anmeldung via E-Mail:

wienbelvedere@kiwanis.at.

Allgemeine Informationen:

Kunst-Vereinigung „St. Lukasgilde Wien“:

www.galerie-lukasgilde.at/kontakt.html

Klub „Kiwanis Club Wien Belvedere“:

https://wien-belvedere.lions.at/

Projekt „footprint“:

www.footprint.or.at

Kultur-Termine im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

Hans-Moser-Park (Wien Geschichte Wiki):

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Hans-Moser-Park

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk