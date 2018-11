Metaller – KV: Gewerkschaft vida gratuliert zum guten Abschluss

vida-Hebenstreit: "Auch für EisenbahnerInnen gerechte Einkommenserhöhung mit Flexibilitätsdividende"

Wien (OTS) - „Ich gratuliere den Verhandlungsteams der Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp zum sehr guten Abschluss in der Metallindustrie. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben sich das Lohnplus verdient. Die BetriebsrätInnen und Beschäftigten haben nach harten Verhandlungen inklusive Warnstreiks ein mehr als herzeigbares Ergebnis erzielt“, so Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida. Gleichzeitig verweist er auf die mittlerweile achte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die Eisenbahner am kommenden Mittwoch: „Ein Kollektivvertag muss ein gutes Leben ermöglichen und absichern. Kräftige Erhöhungen auf KV- und IST-Löhne sowie die valorisierbaren Nebengebühren sind dafür Voraussetzungen“, betont Hebenstreit.

Qualität und Leistung haben ihren Preis

„Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner haben mehr als Almosen verdient. Eine Einkommenserhöhung muss neben Inflation auch die gute Wirtschaftslage Österreichs und Produktivitätssteigerung in der Branche berücksichtigen. Schließlich ist Österreich innerhalb der EU laut der Economia Studie im Auftrag der Wirtschaftskammer das Bahnland Nummer eins, was zum Gutteil dem großen Einsatz und der Flexibilität des Personals zu verdanken ist“, unterstreicht der vida-Vorsitzende. Dass die EisenbahnerInnen auch bereit sind, faire Gehaltserhöhungen und gute Rahmenbedingungen zu kämpfen, zeigt eine vergangene Woche präsentierte vida-Studie: 85 Prozent geben darin an, sich an möglichen Versammlungen, gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen und Streiks zur Durchsetzung von Lohnforderungen und Rahmenbedingungen beteiligen zu wollen.

Ernstzunehmendes Angebot muss her

„Die eindeutigen Umfrageergebnisse bestärken uns darin, unseren eingeschlagenen Weg bei den KV-Verhandlungen konsequent weiterzugehen. Alibi-Angebote werden wir auch in Zukunft nicht akzeptieren. Ich rufe die Arbeitgeberseite auf, endlich das parteipolitische Hickhack aufs Abstellgleis zu stellen und in bester Sozialpartnertradition auf Augenhöhe zu verhandeln. Findet das am Mittwoch nicht statt, wird es entsprechende Maßnahmen und Aktivitäten von uns geben", schließt der vida-Vorsitzende.





